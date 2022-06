“Omalovažava se sve što žena radi ili kaže, predrasude još uvijek postoje”

Podijeli:







Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sudjelovala je na konferenciji LeaderSHE koja je posljednji put održana prije deset godina.

Komentirala je što se sve promijenilo u ženskom liderstvu i kakva je pozicija žena u poslovnom svijetu u razgovoru za HRT.

“Kada je riječ o politici, bilo je dosta variranja broja žena, sada ima više žena nego prije par godina. Sveukupni dojam jest da smo napravili korak ili nekoliko koraka unazad, što se tiče društvene klime i odnosa prema ženi na vodećim pozicijama. Posebno je tome pridonijela ova pandemija, koja je nekako ponovno stavila naglasak na rad žena kod kuće te je dovelo do još većeg socioekonomskog razdvajanja unutar društva. Tu su posebno patile žene i djevojčice, posebno kada je riječ o pravu na školovanje, istaknula je.

Osvrnula na svoju ulogu za vrijeme predsjedničkog mandata, na podršku, ali i predrasude s kojima se susretala

“Često kažu da je isto kao i biti muškarac lider jer morate imati svoju viziju, strategiju, program rada te slično. Tu su i dodatne komplikacije, distrakcije koje vam odnose puno energije. To je stalno fokusiranje javnosti na izgled, na pojavnost, na frizuru, na odjeću…”.

“Stilisti nam postaju politički komentatori, što nije dobro”

Navela je primjer američke potpredsjednice.

“Sjećam se kada je Kamala Harris izabrana za potpredsjednicu SAD-a, prvi komentari su bili komentari stilista. Stilisti nam postaju politički komentatori, što nije dobro. Omalovažava se sve što žena radi ili kaže, propitkuje više puta “je li to točno ili nije”. Stručne kvalifikacije i obrazovanje uvijek nekako nisu dovoljno u usporedbi s muškarcima. Nažalost te predrasude još uvijek postoje, one su rezultat društva, odgoja, stereotipa te svih predrasuda kojih smo svjesni, no ponekada i nismo svjesni da ih gajimo”, istaknula je.

“Žene puno brže donose odluke”

Referirajući se na situaciju s lidericama Finske i Švedske te odluku o ulasku u NATO rekla je da žene puno brže donose odluke.

“Kod donošenja odluke, ne vodimo se isključivo racionalnošću nego tu nekada dolaze do izražaja i osjećaji. U dobu pandemije, kažu da su države kojima su na čelu bile žene, bolje prošle. Jednostavno zbog toga što su one više pokazivale empatiju i suosjećajnost te vodile više račune o ljudskim životima, zdravlju, zdravstvenom sustavu, nego što su gledale ekonomske pokazatelje. Što se tiče Švedske i Finske, ja bih na njihovu mjestu donijela istu odluku. Bolje je imati tu kolektivnu sigurnost kroz članak 5. o kolektivnoj obrani nego biti prepušten sam sebi”, naglasila je.

Podrška drugih žena

Kad je u pitanju podrška muškaraca i drugih žena u poslovno svijetu navodi da ima različitih slučajeva. Tako ima divnih muškaraca i kolegica koji se bore za prava žena, ali ima i žena koje druge žene doživljavaju kao konkurenciju.

“To vam je problem sustava u kojima postoje kvote. Onda žene jedne druge gledaju kao konkurenciju, a to nije dobro. U Hrvatskoj mi je bilo krivo što sam smatrala da kao predsjednica mogu samu sebe braniti, i da, mogu, nema problema. Ali postavljali su se nekako vrlo loši primjeri u društvu, da ako netko tko je na poziciji za koju većina društva smatra da je zaštićen u svakom pogledu, pa ako se tu osobu može omalovažavati, što tek onda djecu u školi ili ljudi u obiteljima mogu raditi svojim kolegicama, prijateljicama ili članicama svoje obitelji. Tako i doživljavam ovu konferenciju danas, ukazati na probleme, ne tužiti se, nego sagledati načine kako možemo pomoći jedni drugima te zacrtati put za naše kćeri i buduće generacije da on bude puno lakši, zaključila je Kolinda Grabar-Kitarović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.