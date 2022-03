Podijeli:







Stručnjak za sigurnosne politike Marinko Ogorec u Dnevniku N1 televizije komentirao je rusku u invaziju u Ukrajini. Osvrnuo se na jučerašnje napade na Lavov, grad na zapadu Ukrajine koji je u subotu pretrpio najžešći napad od početka rata.

“Očito je da Rusi pokušavaju likvidirati grupacije od logistike Ukrajinaca. Gađaju skladišta goriva, pretpostavljam da gađaju i kampove za obuku ukrajinskih vojnika. Vjerojatno je da će u dogledno vrijeme početi gađati i konvoje koji dopremaju vojnu pomoć Ukrajincima. To su sve strateški vojni ciljevi i razumljivo da Rusi, kad su već ušli u jednu takvu kampanju, pokušavaju riješiti takav jedan oblik djelovanja”, istaknuo je Ogorec.

“Cilj je u početku bio kompletna Ukrajina”

Šef ukrajinske vojne obavještajne službe tvrdi da Rusija pokušava podijeliti Ukrajinu na dva dijela.

“Svojevremeno sam rekao da oni koji poduzimaju vojnu intervenciju žele uzeti što je moguće više. Pretpostavljam da je cilj u početku bio kompletna Ukrajina, kompletno preuzimanje Ukrajine, nametanje vlasti koja bi bila prihvatljiva Moskvi. Međutim, to se nije ostvarilo i ide se sa smanjenjem strateških ciljeva. Je li tu u pitanju podjela na istočnu i zapadnu Ukrajinu ili će to biti pokušaj da se obala Azovskog mora prisvoji, to ćemo tek vidjeti”, naveo je stručnjak.

“Činjenica je da se Ukrajinci izuzetno dobro brane, da su konsolidirali obranu i da Rusima ne ide kako su planirali u početku”, dodao je.

“Referendum je samo dio kompletnog plana”

Komentirao je i najave za raspisivanje referenduma, iako Ukrajina tvrdi da za to nema nikakvih pravnih temelja.

“To je samo dio kompletnog plana. Bit će raspisan referendum koji će maksimalno 120 posto biti da se odcijepe i pripoje Rusiji, već viđeno”, kazao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži još vojne pomoći, a Ogorec ističe da je dobio dosta. Osvrnuo se i na moguće korištenje nuklearnog oružja čime je Moskva zaprijetila.

“Bilo kakva upotreba oružja za masovno uništavanje – kemijskog, biološkog ili nuklearnog – vodilo bi u vrlo ružan scenarij koji bi se nazivao Treći svjetski rat. Do toga ne bi trebalo doći”, istaknuo je Ogorec.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

