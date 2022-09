Novi britanski kralj Charles rekao je u četvrtak, nakon smrti njegove majke, kraljice Elizabete II., kako je taj gubitak "trenutak najveće tuge za mene i sve članove moje obitelji".

“Smrt moje voljene majke, Njezinog Veličanstva kraljice, trenutak je najveće tuge za mene i sve članove moje obitelji”. kaže se u priopćenju kraljevske obitelji.

“Duboko žalimo zbog smrti cijenjene vladarice i voljene majke”, kaže u izjavi Charles.

“Znam da će se taj gubitak duboko osjetiti u cijeloj zemlji, kraljevstvu i Commonwealthu i među bezbrojnim ljudima diljem svijeta”, rekao je.

“Tijekom ovog razdoblja žalosti i promjena, moja obitelj i ja imat ćemo utjehu i podršku u spoznaji o poštovanju i dubokoj privrženosti koju je Kraljica imala”, stoji u izjavi kralja Charlesa.

Kraljevska obitelj nakon smrti Elizabete II. ulazi u razdoblje žalosti.

Službeni angažmani bit će otkazani, a zastave na kraljevskim rezidencijama i službenim zgradama bit će spuštene na pola koplja.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher