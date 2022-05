Oglasio se i Banožić nakon odluke Povjerenstva: “Zatražit ću sudsku zaštitu”

Podijeli:







Izvor: N1

Ministar obrane Mario Banožić oglasio se putem Facebooka nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo odluku u predmetu koji se tiče upravo njega, a prema kojoj je povrijedio Zakon o sprječavanju sukobu interesa zbog čega mora platiti kaznu u iznosu od 7000 kuna.

Banožić je najavio da će sudski preispitati ovu odluku, a u nastavku donosimo njegovo reagiranje u cijelosti:

“Drago mi je što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u kratkom roku donijelo odluku u mom predmetu o dodjeli službenog stana.

Dužnosnik – ministar ima pravo na službeni stan koji je trosoban ili površinom veći od 60 četvornih metara, neovisno o tome živi li obitelj sa mnom i gdje joj je prebivalište.

vezana vijest Povjerenstvo odlučilo: Banožić zlorabio ovlasti, predlažu novčanu kaznu

Po prijedlogu tvrtke Državne nekretnine u trenutku dodjele službenog stana, navedeni službeni stan bio je jedini adekvatan i raspoloživ.

Unatoč tome što sam po zakonu kao tadašnji ministar državne imovine za to bio ovlašten, Povjerenstvo je istaknulo da nisam trebao potpisati odluku o dodjeli na korištenje službenog stana. To je jedini krimen, s obzirom na to da ni Povjerenstvo ne spori moje pravo da mi se, kao i drugim dužnosnicima, dodjeli državni stan na privremeno korištenje. To je i najbolji odgovor onima koji već tjednima provode neargumentiranu hajku nazivajući me “lopovom” i “bandom”, iznoseći neistine da sam si prisvojio nešto što mi po zakonu ne pripada.

Slične odluke Povjerenstva upravni sud već je preispitivao te ću i ja o ovoj odluci zatražiti sudsku zaštitu.”

Podsjetimo, Povjerenstvo je donijelo jednoglasnu odluku:

“Povreda članka 7.c, korištenje stana od 33 kvadrata, stavljanje tri nekretnine na korištenje dužnosnicima i odluka da će biti njemu na korištenje biti stan od 92 kvadrata. Kazna 7.000 kuna”. Opširnije pročitajte OVDJE.

