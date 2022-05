Podijeli:







Izvor: N1

Nakon medijskih napisa da Mireli Čavajdi najvjerojatnije neće biti odobreno podmirenje troškova prekida trudnoće u inozemstvu, iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za N1 su rekli suprotno.

“Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) odobrio je trudnici Mireli Čavajdi pokrivanje troškova obavljanja medicinskog zahvata prekida trudnoće u Ginekološkoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani. Boravak u ljubljanskoj bolnici bit će pokriven iz sredstava zdravstvenog osiguranja u skladu s odredbama koje reguliraju financiranje troškova liječenja i medicinskih zahvata hrvatskih zdravstvenih osiguranika u inozemstvu”, naveli su u odgovor na naš upit.

Podsjetimo, kako je ranije neslužbeno doznao Jutarnji list, iako hrvatski liječnici odbijaju napraviti zakonom zajamčen zahvat, odbijaju to i izrijekom napisati. Bolnice su, doznaje Jutarnji, HZZO-u poslale dopise da je Čavajdi struka ponudila potrebni zahvat, a to je – inducirani porod. Budući da Čavajda ne želi porod nego prekid trudnoće, to bi moglo značiti da je odbila zdravstvenu uslugu u Hrvatskoj pa je krajnje dvojbeno ima li HZZO legalnu podlogu da joj odobri zahvat u Sloveniji.

No, HZZO, dakle, prema odgovoru koji su nam dostavili, namjerava pokriti troškove u Sloveniji.

