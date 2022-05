Podijeli:







Izvor: N1/Ivan Hrstić

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek odbila je komentirati izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je jučer izjavio da se čuo s njom te joj rekao da je nezamislivo da netko huška DORH na ministra Banožića.

“Kao i dosad, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske neće komentirati izjave niti Predsjednika Republike Hrvatske ni predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Uz naglasak na definiciju i položaj državnog odvjetništva prema Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o državnom odvjetništvu, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske u donošenju odluka ne podliježe pritisku izjava pojedinaca i medija već odluke donosi isključivo na temelju činjenica utvrđenih u zakonom propisanom postupku”, poručili su iz DORH-a navodeći da odgovornost za izrečene izjave je na osobama koje ih govore.

“Te osobe pritom bi trebale biti svjesne ustavne definicije i položaja državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela.

U odnosu na postupanje u određenom predmetu, naglašavamo kako je sama podnositeljica kaznene prijave izvijestila javnost o podnošenju kaznene prijave protiv više osoba i o dopuni navedene prijave te o činjenici da nadležno državno odvjetništvo poduzima zakonom propisane radnje provjere navoda iz te kaznene prijave”, dodaju iz DORH-a.

Podsjetimo, predsjednik RH Zoran Milanović danas je rekao da DORH treba reći je li dopušteno ponašati se kao Banožić.

“Banožić je počinio ozbiljno kazneno djelo. DORH, jer ja ne mogu razgovarati s državnom odvjetnicom, neka nam kaže je li takvo ponašanje dopušteno. Ako nije kažnjivo, da znamo, pa krenemo svi krasti”, kazao je Milanović, a potom je prozvao Plenkovića zbog izjave da je zvao glavnu državnu odvjetnicu.

“Jučer je bio ludi dan. Plenković ide zvati državnu odvjetnicu zbog njegova čovjeka. To nije prvi put da zove. Zašto ju je zvao?” rekao je Milanović.

“On (Banožić) je kriminalac, lopov, govorit ću to svaki dan dok mi DORH ne kaže da je Banožić O.K. Brže-bolje jučer je Plenković podijelio s javnosti da je zvao državnu odvjetnicu, ali tako se Gestapo branio. To je za opoziv, to je za izgon iz političkog života”, dodao je.

Na kritike Radimira Čačića da se i izjave njega kao predsjednika RH mogu smatrati miješanjem u rad DORH-a, Milanović je odgovorio: “Ja tu ne mogu ništa. Vi imate Sabor koji je Plenković pokupovao. On može smijeniti Hrvoj Šipek, ja ne mogu. Ja mogu reći bilo što.”

