Odvjetnik objasnio koliko bi mogao trajati proces u slučaju Janaf

Izvor: N1

Odvjetnik Veljko Miljević bio je gost Novog dana. Komentirao je dizanje optužnice u slučaju Janaf.

On kaže kako je aktivnu ulogu u procesu imao do travnja 2021. godine te da zna da su zadnja rješenja kojima je pridavao značaj u radu stigla u travnju prošle godine kad su razdvojeni neki procesi u predmetu. “Tada još nije bio formiran ured europskog tužitelja u Hrvatskoj. Taj ured je počeo s radom lani, 1. lipnja, s Tamarom Laptoš.”

Govoreći o optužnici protiv Dragana Kovačevića, Miljević kaže: “Formalno, kad se diže optužnica nema više osnova sumnje, nego imamo osnovanu sumnju i cijeli splet činjenica. To je jako zaokupljalo pažnju javnosti, a koliko vidim po optužnici, sad se Kovačeviću stavlja na teret 6,2 milijuna kuna, tada je bilo oko 2 milijuna. Glavni iznos od 1,9 milijuna je bio vezan za taj klub u Slovenskoj.”

Miljević kaže kako smo vidjeli da je predsjednik Vlade popustio u svom tvrdom stavu koji je imao na početku ovog slučaja, da on ne može i ne smije ništa znati o istragama koje se provode. “On ne smije znati ništa o sadržaju radnji koje se provode jer su izvidi tajni, ali on mora znati. Pa neće valjda u NO ili Upravu nekog javnog poduzeća imenovati čovjeka protiv kojeg se aktivno prikupljaju dokazi. Predsjednik Republike je rekao da ništa ne razumije, da ih se prisluškuje, da se zna tko ide kamo po novce i kome ih predaje. Po njegovom znanju prava, a to se slaže i s mojim znajem prava, pogotovo kriminalistike, vi morate točno znati u kojem ćete mometnu hapsiti koje ljude. S tog stajališta je Milanović točno rekao… “, govori Miljević.

“Rekao sam tada da ne moram ni braniti, sve izlazi u medijma od riječi do riječi. Rekao sam da mi ne teba spis jer su svi transkripti izašli”, govori.

Miljević kaže i kako se kad je ta afera u bila u žiži, mnogo pisalo o pranju novca, a to se nigdje u optužnici ne spominje.

Kovačević je po objavi optužnice sve nazvao farsom i tvrdi da je meta bila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

“To sa stajališta njegove obrane nije loše, relativiziraš svoju ulogu, bio je netko značajniji na kog se ciljalo… Čini mi se da je već u tom pravcu govorio i ranije. Previše je ljudi bilo tamo… Teško će tu biti moguće dokačiti tog predsjedničinog supruga, tamo se radilo ono što se za Martinje radi, jede se i pije. Moj bivši branjenik je rekao da je nosio kobasice u toj čuvenoj vrećici. Mislim da nisu te sve radnje sa stručnog, policijskog, tehničkog stajališta dobro obrađene. Dragan Kovačević može upirati na ovo ili ono i to će se morati ispitivati”, govori Miljević.

“Kakvi papiri, kakva priča, daj mi papire. Riječi lete, pismo ostaje”, kaže Miljević.

Na pitanje koliko bi suđenje moglo trajati kaže: “Ako je početak inkriminiranog razdoblja i početak te sveobuhvatne kontrole počeo u srpnju 2019. mi smo u srpnju 2022. To su tri godine. Neću reći da su probijeni zakonski rokovi, jer nisu. Ako tu već imamo tri godine i imamo ogroman spis…” Miljević je podsjetio i na aferu Spice u kojoj je godinama trajalo samo čitanje dokumentacije jer sud nije pristao na prijedlog odvjetnika da se uzme samo dio materijala koji je bio vezan usko uz predmet. On smatra da će i ovaj proces dugo trajati.

