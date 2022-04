Odvjetnik o tužbi ministra Paladine: “To je u poslovnom svijetu nezamislivo”

Podijeli:







Izvor: N1

Odvjetnik Fran Olujić gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao udio ministra Ivana Paladine u kompleksu Kupari. Njegov udio iznosi 10 posto, a Paladina želi to skupo prodati novim većinski vlasnicim, investitorima iz Singapura.

Kolika je vrijednost ministrovog udjela u kompleksu?

Odvjetnik Fran Olujić koji zastupa singapurske investitore, pojasnio je u Newsroomu kako izgleda sudski proces u kojem sudjeluju s ministrom. Na pitanje koliko vrijedi tih ministrovih 10 posto, Olujić je rekao:

“Teško je to sad reći, ali se može utvrditi. Danas smo više od dva sata na Trgovačkom sudu ispitivali vještakinju koja je rekla da postoje dvije ključne metode utvrđivanja vrijednosti. Po jednoj njegov udio vrijedi preko 20 milijuna kuna i do toga je došla uspoređujući buduću vrijednosti društva s etabliranim hotelskim lancima u Hrvatskoj. Druga metoda je trgovačka, koliko tih 10 posto na tržištu vrijedi danas za onog koji ih želi steći. Financijska vještakinja je utvrdila da tih 10 posto vrijedi oko 5 milijuna kuna, upravo vrijednost po kojoj su moji klijenti kupili te udjele od ranijeg partnera sadašnjeg ministra.”

Pojašnjavajući sudski proces rekao je: “Paladina je u siječnju 2020. pokrenuo tužbu protiv svojih tadašnjih poslovnih partnera i tad su članovi trgovačkog društva bili ministar s udjelom od 10 posto i trgovačko društvo 90 posto. U međuvremenu se promijenilo tako da su moji klijenti od ruskog investitora kupili cijeli udjel.”

Na pitanje koliko je uobičajeno da tako mali partner velikog prisiljava na isplatu, Olujić kaže da se ne radi o uobičajenoj praksi:

“Nije uobičajeno, takvih postupaka nema puno. Da bi se odlučivalo o ministrovom zahtjevu, neovisno o vrijednosti, mora dokazati da su ga raniji poslovni partneri onemogućavali u pravima. On je u odnosu na ruske investitore tvrdio da su ga onemogućavali, ali situacija je sad promijenjena. Singapurski HPL se ne svojom voljom nalazi u situaciji da su na sudu tuženi od čovjeka koji je postao ministar u ministarstvu koje odlučuje o projektu radi kojeg je to trgovačko društvo osnovano. To je u poslovnom svijetu nezamislivo.

Mi tvrdimo da je samom činjenicom što je pristao biti ministar, Paladina značajno smanjio vrijednost tog trgovačkog društva. Pitanje je što će s projetkom biti dalje, a važan je za hrvatski turizam – moje stranke su se obvezale za ulaganje od preko 100 milijuna eura. Oni su investitori koji bi u Hrvatskoj trebali biti dočekani s odobravanjem, a sad su u situciji da se njihov projekt isključivo spominje u kontekstu makinacija, čudnog porijekla novca itd.”

“Paladina je tužbom tražio 67 milijuna kuna, sad bi bio zadovoljan sa 20 milijuna”

Može li se dogoditi da Paladina u okviru ministarskih ovlasti zaustavi taj projekt? “On tvrdi da je prenio upravljačka prava na svoje odvjetnike”, kaže Olujić i dodaje: “To ništa ne znači samo po sebi, ili je suvlasnik ili nije. On evidentno je. To što je sad ministar u Ministarstvu koje o tome odlučuje, on tvrdi da će se izuzeti, da će o tome odlučivati drugi, ali vama ostavljam da ocijenite koliko je to realno.”

Olujić je otkrio da je Paladina tužbom tražio 67 milijuna kuna. “Sad bi bio zadovoljan sa 20 milijuna, a realna tržišna vrijednost koje su stranke spremne platiti je oko 5 milijuna kuna”, dodao je.

Kaže da Paladina još nije ispitan u ovom postupku. Otkako je postao ministar nije bio na dva ročišta.

Ističe da bi došlo do realizacije projekta Kupari i investicije potrebno je ispuniti više preduvjeta, vezanih uglavnom uz građevinske dozvole i vrijednost projekta o čemu će odlučivati Ministarstvo graditeljstva.

Objava presude očekuje se 31. svibnja. Sud može odbiti tužbeni zahtjev i prihvatiti argumentaciju investitora da ga ministra ne onemogućava u vlasničkim pravima, objašnjava Olujić. Drugi mogući scenarij je sud zaključi da je njegov zahtjev opravdan pa dosudi jednu od ove dvije cifre – 5 ili 20 milijuna kuna.

“Ovo je po mnogo čemu presedanski predmet. Sudska praksa postoji, ali nije bogata”, zaključio je Olujić.

