Podijeli:







Izvor: N1

Odvjetnik Fran Olujić gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao odluku suda kojom se odbija tužba ministra Ivana Paladine. Podsjetimo, ministar Paladina vlasnik je udjela od 10 posto u kompleksu Kupari kojeg je želio prodati većinskom vlasniku po ogromnoj cijeni zbog čega je s novim vlasnikom, investitorom iz Singapura, završio i na sudu. Sud je u utorak odbio tužbeni zahtjev Ivana Paladine.

Olujić navodi da ga nije iznenadila presuda. “Smatram da je ovo jedina moguća, logična i zakonita odluka nakon provedenog postupka. Ministar nije dokazao osnovnu pretpostavku da bi njegova tužba bila dopuštena, a to je da ga drugi suvlasnik, u ovom slučaju HPL Singapur na bilo koji način onemogućava u vlasničkim pravima.”

“Ako se ne dokaže ta rpetpostavka, sud dalje ne ulazi u meritum spora”, dodaje.

VEZANE VIJESTI Sud odbio tužbu ministra Paladine, investitor ne mora kupiti njegov udio Odvjetnik o tužbi ministra Paladine: “To je u poslovnom svijetu nezamislivo”

“Sud je rekao da čak i da se dokazalo da HPL Singapur onemogućava u vlasničkim pravma, svejedno tvojih 10 posto udjela u društvu ne vrijedi 67,5 milijuna kuna koliko si tražio nego vrijedi 5,3 milijuna tisuća kuna”, istaknuo je Olujić.

Odvjetnik dodaje da su njegovi klijenti i prije ove presude bili spremni isplatiti ministra 5,3 milijuna kuna. Dodaje da su otvoreni za pregovore jer im je cilj da što prije dođe do realizacije projekta.

“Na ministru je da odluči hoće li protiv ove presude ulagati žalbu ili će pristupiti pregovorima. Ako projekt od preko 100 milijuna bude realiziran, on mora sukladno sa svojih 10 posto udjela uložiti 10 milijuna eura. Postoji i treća varijanta u kojoj sa svojih 10 posto udjela dobije možda i neki veći iznos, ako ga na tržištu može ostvariti”, naveo je Olujić.

Istaknuo je da je klijentima ključno da dođe do realizacije projekta.

Može li se realizacija projekta pretvoriti u politički problem?

“Činjenica je da, iako je rekao da će se izuzeti iz odlučivanja o projektu, on je na čelu ministarstva koje o projektu odlučuje. Dakle, neće odlučivati on nego državna tajnica ili netko drugi u ministarstvu, a to su sve ljudi s kojima on svakodnevno surađuje i kojima je šef”, naglasio je odvjetnik.

Dodaje da bi cijeloj vladi u interesu trebala biti realizacija projekta. Komentirao je i može li se realizacija projekta pretvoriti u politički problem.

“Kad bi do toga došlo, i to može biti još jedan predmet koji će završiti na arbitraži pred nekom od međunarodnih arbitraža u kojem bi onda tužena strana bila Republika Hrvatska. Tužitelj bi onda pokušao dokazati da mu je djelovanjem vlade RH nanesena poslovna šteta”, kazao je Olujić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.