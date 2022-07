Podijeli:







Izvor: N1

Novi ministar financija Marko Primorac morat će se, zbog gubitka arbitraže, baviti i isplatom odštete i kamata MOL-u koja iznosi 235,8 milijuna dolara. Uz to, MOL smatra da ova presuda ima dalekosežniji odjek. U Novom danu gostovao je odvjetnik MOL-a Dalibor Valinčić.

Hrvatska Vlade kaže da je mađarska strana dobila tek 18 posto zatražene odštete koju je tražila, što samo po sebi nije veliki uspjeh.

“S druge strane, centralno pitanje arbitraže je to pitanje je došlo do primanja i davanja mita između predsjednika uprave MOL-a i premijera Sanadera. I to je bilo centralno pitanje. I Hrvatska je na taj način postavila svoju obranu, da je to centralno pitanje. Međutim, u tom dijelu arbitražni sud je odlučio da nema apsolutno nema nikakvog dokaza da je bilo ikakvih koruptivnih radnji, tako da je, čini mi se, centralno pitanje koje se pojavilo bilo riješeno na način kako je MOL očekivao”, rekao je Valinčić.

Dodaje da je arbitražni pravorijek izvršiv u ovom trenutku te da rok kad Hrvatska treba platiti već sad teče.

Vlada proučava mogućnost revizije, postoje li uvjeti za to?

“Mogućnosti u širem kontekstu pravno-formalno postoje, no te osnove da bi revizija bila dopuštena su vrlo uske i striktno limitarane na pitanja koja se tiču pravednosti samog postupka, ne toliko preispitavanja sadržaja same odluke. Mi procjenjujemo, ne znamo što Hrvatska planira, ali pravno su te mogućnosti jako sužene”, odgovara Valinčić.

Hrvatska je također osporavala nadležnost arbitražnog suda da odlučuje o povredama Ugovora o energetskoj povelji zbog protivnosti nadležnosti s pravom EU-a. Što bi značilo kad Hrvatska ne bi priznala sud u Washingtonu.

“Postoji dvojaka poruka. Striktno pravno, to bi bilo kršenje vašingtonske konvencije temeljem koje je Hrvatska preuzela dužnost i obvezu da poštuje odluke suda. Kada bi rekal da ne priznaje odluku, došlo bi do kršenja te konvencije. S druge stane, čini mi se da bi to poslalo negativnu poruku vanjskim investitorima”, kazao je Valinčić.

