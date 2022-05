Odvjetnica trudnice kojoj ne daju pobaciti: “Merkur ju je pozvao na pregled”

Podijeli:







Odvjetnica Vanja Jurić za N1 je govorila o slučaju trudnice kojoj su liječnici odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč malformacijama ploda.

“Ona nije dobila nikakve upute, savjete, nikakvu podršku. Radi se o KB Sveti Duh, gdje su joj rekli da joj dijete ima tumor koji je izrazito velik i da joj oni ne mogu pomoći jer je prekid trudnoće u toj fazi nezakonit. Rekli su ode kući i pokuša potražiti pomoć u Sloveniji”, kazala je odvjetnica Jurić.

Ovaj prekid trudnoće nije nezakonit

Ističe i da po našem zakonu prekid trudnoće u ovoj fazi nije nezakonit.

“Postoje taksativno navedeni uvjeti u zakonu kada se prekid trudnoće može napraviti i nakon 10. tjedna trudnoće. Po svim medicinskim nalazima, ti uvjeti su u cijelosti ispunjeni. Međutim, ona nije dobila nikakve upute ili nadu da je to moguće napraviti u Hrvatskoj”, dodaje odvjetnica.

Ne zna zašto su joj rekli da to nije moguće kada je to dozvoljeno zakonom.

“Ne mogu govoriti o njihovim motivima, eventualnom neznanju ili nepostojanju želje da to učine. Ono o čemu možemo govoriti je zakon koji je na snazi, a koji jasno propisuje da je i nakon 10. tjedna prekid trudnoće dopušten ukoliko komisija bolnice to odobri u razlozima koji su navedeni u zakonu. Jedan od tih razloga je i situacija u kojoj iz medicinskih nalaza proizlazi da će se dijete roditi s teškim fizičkim ili duševnim manama, što je u ovom slučaju nedvojbeno. Njihova reakcija na to je bilo slijeganje ramenima”, kazala je Jurić.

Dodaje da je trudnica saznala da ima pravo podnijeti zahtjev za prekid trudnoće komisiji bolnice tek nakon što joj je odvjetnica to rekla.

“Njoj to u bolnicama nitko nije rekao, a govorimo o bolnici u Petrovoj i KB Sveti Duh”, navodi Jurić.

U međuvremenu je odvjetnica dobila informacije da te bolnice ne rade pobačaj zbog priziva savjesti liječnika.

“Međutim, ta činjenica da ne rade iz razloga koji nisu zasnovani na zakonu – meni ne znači ništa”, kaže Jurić.

Mišljenja je da svaka bolnica koja je javna ustanova, čak i ako ima liječnike koji imaju priziv savjesti, mora imati i liječnike koji nisu u prizivu savjesti.

Oglasio se KB Merkur

“Podnijeli smo zahtjev u četiri bolnice, od toga nitko nije odgovorio do danas. Danas kada je ovo sve izašlo u medije, pet minuta prije nego ste došli, odgovorila je bolnica Merkur koja je je pozvala da dođe na pregled. Ne naznačuju koja će im biti odluka, nego samo pozivaju na pregled, a odlučit će na temelju nalaza iako već postoje nalazi iz dvije različite ustanove”, kazala je.

N1 je dobio odgovor i od Vinogradske bolnice iz koje su poručili da će se komisija sastati te da bi sutra trebala biti poznata njihova odluka.

