“Muškarci u zatvorima imaju veća prava od žena, a Sanader još i veća”

U Newsroomu je gostovala Lina Budak, odvjetnica članice Pussy Riota Ajsoltan Nijazove koja je nedavno puštena na slobodu nakon kratkog boravka u Remetincu.

“Do zaokreta je došlo nakon što smo podnijeli žalbu koju je sud ocijenio kao utemeljenu. Koliko znamo, proces će se u Hrvatskoj nastaviti dok Turkmenistan ne dostavi potrebnu dokumentaciju koja zahtjeva njeno izručenje”, rekla je.

Kako navodi, hrvatski sud može postupiti isto kao i slovenski, u smislu da odbaci zahtjev.

“Mi smo u žalbi ukazali da je ona već odslužila kompletnu kaznu u Rusiju. Niti jedna osoba ne može biti osuđen za istu stvar koju je već odslužila”, rekla je Budak.

Tvrdi da je Nijazova “stala na žulj” Turkmenistanu zbog političkih djelovanja njenog oca.

“Postao je politički oponent predsjednika Turkmenistana. Uhićen je i u zatvoru je ubijen, nakon čega je krenuo progon moje klijentice”, rekla je Budak.

Komentirala je djelovanje hrvatske policije u ovom slučaju.

“Pravosudna policija mi je odmazdom oduzela papir koji sam sastavila u ime svoje stranke, kojim se od suda traži dopuštenje za posjet jedne osobe. Sve su to nepotrebna i gruba postupanja pravosudnih policajaca”, rekla je.

Tvrdi da ovaj slučaj pokazuje da se u hrvatskom pravosuđu pre sporo donose odluke.

“Nije normalno da netko provede godinu dana u zatvoru, da bi se onda dogodilo da se odbije izručenje”, rekla je.

Ministarstvo pravosuđa negativno je reagiralo na izjave Nijazove, koja je rekla da je stanje u Remetincu gore nego u ruskim zatvorima.

“Što se tiče uvjeta u pritvoru, moja klijentica kazala mi je da u ćelijama u ruskim zatvorima postoje frižideri. Kod nas u zatvorskoj kantini možete kupiti jogurt, ali on će se pokvariti na ovim visokim temperaturama. Njoj je onemogućeno i da za vrijeme boravka na zraku trči. Rečeno joj je da može hodati s noge na nogu, a u Rusiji je mogla trčati. Osim toga, ženama po ljeti nije dozvoljeno da budu u kratkim hlačicama i majicama bez rukava. Ona mi kaže da je u Rusiji to puno ležernije. Zgrožena je i saznanjem da žene u pritvoru imaju pravo na dvosatni boravak na svježem zraku, koji je uvijek od šest do osam popodne. Dakle, tijekom zime one uopće nemaju pristup sunčevom svjetlu. S druge strane, muškarci mogu ići na zrak dvaput dnevno po sat vremena. Temeljem pravilnika o kućnom redu u zatvorima nije moguće istovremeno puštati ženske i muške zatvorenike na zrak, no moja je klijentica bila iznenađena kada je u vrijeme dok su žene bile na otvorenom, naš bivši premijer je također bio uz njih, doduše izvan kruga šetališta. Dakle, postoje različiti tretmani”, rekla je.

