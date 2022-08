Podijeli:







Izvor: N1

Gost N1 Studija uživo bio je Damir Vanđelić, bivši član Nadzornog odbora INA-e.

Komentirao je ideju naftnog konzultanta Jasminka Umičevića koji je u N1 Studiju uživo sugerirao da država u ovim okolnostima, temeljem Ustava, može i treba posegnuti za izvlaštenjem dijela dioničara INA-e te time preuzeti kontrolu nad kompanijom.

“Osobno smatram da je to na dobrom tragu. Govorimo da uzmemo kontrolu nad nečim što je u ovom trenutku izuzetno važno za naše gospodarstvo i o segmentu industrije koji diktira povećanje cijena u svim drugim sektorima i koji je, kao i svugdje u svijetu, jedan od glavnih pokretača inflacije”, rekao je Vanđelić te dodao:

“Postoji nekoliko modela koji su predlagani, osobno nisam za izvlaštenja, ne znam dopušta li to Ustav. No kako je Umičević istaknuo, imamo pravomoćunu presudu protiv Sanadera i dokazano kazneno djelo što znači da se od 2009. nezakonito upravlja INA-om. No kad gledate sve te pritiske koji su bili, podsjetio bih na prodaju 7 posto dionica fond branitelja, koje su tada, pod političkim pritiskom, po daleko nižoj cijeni prodane MOL-u. Kad se gleda najviša cijena dionice i razlika, branitelji su mogli proći skoro milijardu i 190 milijuna kuna bolje. Tih 7 posto također po meni mora biti predmet preispitivanja.”

Republika Hrvatska danas, govori Vanđelić, ima direktno 44,84 dionica INA-e, a mirovinski fondovi još 4,32 posto. “To je 49,16 posto. Pitanje je samo gdje je ovih malo manje od 2 posto dionica. To je bilo predmet kaznenih prijava HANFA-e kad je na njenom čelu bio Ante Samodol koji je podigao te dvije prijave. Ne znam u kojem su stanju, ali one se tiču sporne prodaje tih 2 posto. Nejasno je tko je stvarni vlasnik tih dionica.”

Kada bi trebao nagađati je li barem dio tih dionica pod kontrolom MOL-a, Vanđelić odgovara: “Ja bih rekao da da. MOL ima državu iza sebe, zajednički djeluju. Po meni iz Samodolovih prijava proizlazi da se događala kupovina u dogovoru, skrivena kupovina gdje je tih 2 posto netko htio uzeti. Moramo biti svjesni, ako ne problematiziramo kaznenu prijavu i pravomoćnu presudu i 7 posto dionica braniteljskih dionica… Ja se sjećam, general Dečak je zašutio, pod velikim političkim pritiskom je predao, a on je mogao izdržati velik pritisak”.

“Ako MOL pređe 50 posto, onda nemamo više o čemu razgovarati”

Vanđelić upozorava da “kad MOL pređe 50 posto, onda je upravljanje nesporno”. “Mislim da se libe otkupiti ostatak dionica, ne znam što ih u svemu muči, ali smo u osjetljivom razdoblju. Ako MOL pređe 50 posto, onda nemamo više o čemu razgovarati”, rekao je.

Naglašava da bi Vlada trebala imati fokus nad INA-om.

“Nekad je INA bila 10 posto BDP-a Hrvatske. Danas se vidi koliko je važna i za neku sigurnost opskrbe. Ona je strateška kompanija. Imamo pravomoćnu presudu. Vlada, prvo što je trebala je da preuzme natrag upravljanje INA-om, onako kako je bilo prije sklapanja tih ugovora… Mi se ponašamo kao da je INA nebitna”, rekao je.

“Nekoliko puta sam ukazao da postoji konzistentan obrazac ponašanja gdje se najviše pogodovalo INA-i, odnosno MOL-u. Kad ja promatram odluke naše Vlade, one konzistentno nisu bile u interesu Republike Hrvatske, nego interesu MOL-a. To je vrlo jasno. Nijedan potez nije bio oštar, da je u interesu RH i da ste čuli da MOL govori da im nešto teško pada”, naglasio je Vanđelić.

