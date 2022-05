“Odluka Ustavnog suda nije temeljena na Ustavu, nego na pogrešnom čitanju”

Podijeli:







Ana Horvat Vuković s katedre za Ustavno pravo gostovala je u N1 Studiju uživo.

Naprije se osvrnula na odluku Ustavnog suda o mostovim referendumskim pitanjima. Podjsećamo, sud ih je ocijenio neustavnima.

“Vjerujem da je sve nas profesore Ustavnog prava iznenadila ta odluka. Ovaj drugi segment odluke Ustavnog suda o zabrani zakonodavnog refrenduma nas nije iznenadila, ali zabrana dopune članka 17. Ustava jest i ne vjerujem da je ta odluka utemeljena na Ustavu, mislim da je utemeljena u jako pogrešnom čitanju Ustava i tu se radi o nastavku prakse koju je Ustavni sud već ranije uspostavio odlukama o koronamjerama gdje je donio nevjerojatno tumačenje gdje je Sabor je slobodan birati želi li se smatrati obvezanim strožim ili blažim tumačenjm zakona o ograničenju ljudskih prava u pandemiji”, objašnjava.

“Ne štitimo Ustav nego ga narušavamo”

Rekla je i kako je Ustav jasan:

“Ustav normira situacije kada se koja odredba mora primjenjivati. Ako dolazimo u situaciju da zakonodavna vlast arbitrarno odlučuje kojim odredbama Ustava se u kojem trenutku želi osjećati obevzana, onda tako ne štitimo Ustav nego ga narušavamo. Taj stav je nastavljen i u jučerašnjoj odluci Ustavnog suda”.

Kaže i kako ne misli da se radi o “svjesnoj intenciji” da se ide na ruku vladajućoj koaliciji.

“Jasno je da je sam sebe doveo u bezizlaznu situaciju jer je prethodnim odlukama o koronamjerama već usvojio to mišljenje. Tu je možda osjetio da je prethodnim odlukama natjeran da donese ovakvu interpretaciju. Mi dolazimo u situaciju u kojoj se praktički bilo koji referednum može zabraniti i bilo koje pitanje se može srušiti na Ustavnom sudu”, rekla je.

Ističe i kako su ljudi jako dobro znali što potpisuju te da je pitanje jasno, konsizno i ispunjava sve uvjete. Komentirala je i predsjednikove izjave o odluci Ustavnog suda:

“Razočaranost odlukom Ustavnog suda je jedno, to je shvatljivo i ljudski. I predsjedniku Republike možemo dopustiti da se ponaša kao običan čovjek, međutim on to nije. Iz njegove ustavne odogovornosti i položaja davati izjave da Ustavni sud treba ukinuti, je neprihvatljivo. On mora ulijevati povjerenje u institucije. Da, kritizirati, ali ne narušavati vjerodostojnost”, kaže.

“Ne može biti referenduma za zabranu pobačaja”

Rekla je i da Ustavni sud nije sud politike samo zato što politika bira suce.

“Nije neobično da suce bira politika, oni svi dolaze sa svojim uvjerenjima, no jednom kada postanu suci Ustavnog suda, oni odgovaraju isključivo Ustavu i njegovim normama”.

Govorila je i o pobačaju i treba li ga vratiti u Ustav:

“Pravo na pobačaj jest već dijelom Ustava i to treba stalno naglašavati. Ono je dio Ustava i Ustavni sud je potvrdio svojoj odlukom da jest temeljno neotuđivo pravo žene na izbor. Neke stvari moramo protumačiti iz njega, jasno smo protumačili iz kojih temeljnih prava potiče ženino pravo na izbor. Ono se ne može ukinuti ni novim zakonima sabora niti referendumima. Ne može biti referenduma za zabranu pobačaja, on bi bio zabranjen jer narušava temeljno pravo žene na slobodu, na samoodređenje, na jednakost i privatnost. To je apsolutno nedopustivo”.

