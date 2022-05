Podijeli:







Izvor: Photo by Raphael Renter on Unsplash

Istospolni parovi u Hrvatskoj mogu zajedno pristupiti procjeni za posvojitelje i ne smiju biti diskriminirani temeljem svoje seksualne orijentacije.

Rezultat je to presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena žalba nadležnog Ministarstva na presudu Upravnog suda u Zagrebu iz travnja 2021. godine, kojom je životnim partnerima Mladenu Kožiću i Ivi Šegoti trebao biti omogućen pristup postupku procjene za posvojenje.

Podsjetimo, Kožić i Šegota prijavili su se u centar za socijalnu skrb prije šest godina u želji da postanu udomitelji i posvojitelji. Njihovi zahtjevi uredno su zaprimljeni, ali su potom odbijeni u oba postupka samo zato jer su u životnom partnerstvu. Nakon duge pravne bitke u 2020.g uspješno su postali udomitelji dvoje djece.

Prvostupanjski upravni sud prošle je godine donio presudu da mogu postati i posvojitelji, a nakon žalbe ministarstva, konačno je presuda Visokog upravnog suda uklonila sve dvojbe.

Par o kojem je riječ ne skriva svoje zadovoljstvo presudom Višeg upravnog suda. “Naša priča s posvojenjem počela je 2016. godine, kada smo odbijeni od sustava jer smo istospolni par u životnom partnerstvu. Sudska odiseja trajala je šest godina. Naših šest godina nije ništa naspram šest godina života djece koju smo već tada mogli posvojiti. Djece koja nisu imala životne šanse kakve smo imali mi u našem odrastanju. Šest izgubljenih godina te djece ide na dušu politici koja je u ime obrane tzv. tradicionalnih vrijednosti bila spremna gaziti pravo na obitelj djeci koje je društvo zaboravilo”, poručuju Ivo Šegota i Mladen Kožić.

“Posljednje dvije godine naša obitelj diše i živi za dvoje djece koje smo udomili. Njihova iskustva u vrtiću, školi, nogometu, taekwondou, rođendanske proslave s novim prijateljima, putovanja, izleti, zajednička priprema hrane, vrtlarenje u našem vrtu, briga o našim psima i macama, nezaobilazno čitanje priče za laku noć… Svega toga ne bi bilo da se nismo usudili boriti se s vjetrenjačama. Naša je velika želja posvojiti djecu koju smo udomili i o kojima dan i noć brinemo posljednje dvije godine. Od sreće zbog prve petice u školi ili prvog vlastitog bicikla do neprospavanih noći zbog temperature, od smijeha do suza, živimo zajedno i jedni drugima smo sve na svijetu. Ako to nije obitelj, onda ne znamo što je to obitelj”, dodaju Ivo i Mladen.

Ova presuda ima dalekosežne posljedice za prava LGBTIQ osoba i istospolnih parova u Republici Hrvatskoj, budući da njom su životni partneri u Hrvatskoj praktički izjednačeni po pravima kao i bračni drugovi.

Sud je odbio argumentaciju Ministarstva kojom istospolni parovi ne bi smjeli pristupiti procjeni za posvojitelje zbog cilja “zaštite interesa djeteta”.

Naime, budući da tijekom same procjene ne postoji dijete koje bi trebalo zaštiti, nego eventualno tek nakon pozitivnog mišljenja Centra za socijalnu skrb posvojitelji mogu pristupiti posvajanju djeteta – za koje opet Centar odlučuje ako je u njegovom najboljem interesu da bude posvojeno od strane istospolnog para.

Presuda u više navrata spominje prijašnje presude Europskog suda za ljudska prava koja jamče zaštitu obiteljskog života istospolnim parovima i primjenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

“Ova presuda je od neizmjernog simboličnog značaja za sve LGBTIQ osobe u Hrvatskoj. Potvrđuje se naše pravo na obiteljski život, i da nečija seksualna orijentacija ne može biti temelj za diskriminaciju. Jako smo ponosni na naše članove Ivu i Mladena, i njihova upornost i borba sa sustavom promijenila je naše društvo i ulijeva nadu pogotovo mladim LGBTIQ osobama u Hrvatskoj da se sustav može mijenjati i da sutra može biti bolje. Ova presuda ima mnogo drugih implikacija za LGBTIQ osobe u Hrvatskoj i njihove obitelji, ali o tome ćemo neki drugi put. Naša težnja za ravnopravnošću nije gotova, no ovo je ogroman korak naprijed. Pozivamo sve istospolne parove koji su zainteresirani za posvajanje i žele saznati više informacija neka nam se slobodno jave”, komentirao je presudu predstavnik udruge Dugine obitelji, Daniel Martinović.

Presuda Visokog upravnog suda uvelike mijenja sustav procjene za posvojitelje i otvara vrata svim istospolnim parovima koji se u Hrvatskoj odluče na osnivanje obitelji putem posvojenja, kojim se ostvaruje trajan odnos roditelja i djeteta.

“Veseli nas potvrda Visokog upravnog suda da nas naš sustav mora provesti kroz postupak procjene za posvojitelje i da će našu obitelj institucije ove države nakon 6 godina početi tretirati ravnopravno, kao i sve ostale obitelji”, poručuju završno Ivo i Mladen.

