Od sutra obvezno isticanje cijena i u kunama i eurima. Bit će i iznimki

Podijeli:







Izvor: Image by Photo Mix from Pixabay

Cijene u kunama i eurima već se mogu vidjeti na brojnim policama trgovina, no od ponedjeljaka to za trgovce postaje obveza. Zaokruživanja ne smije biti, a sve što je potrošačima sumnjivo mogu prijaviti inspekciji. No ima i iznimki, euri neće biti baš na svakom proizvodu.

Cijene u kunama i eurima već se mogu vidjeti na brojnim policama trgovina, no od ponedjeljaka to za trgovce postaje obveza. Vlasnik pekarnice Miroslav Trajković na taj je program prešao u četvrtak.

“To je programer napravio i bilo je čisto jednostavno. Financijski košta, morate platiti, hoćeš-nećeš moraš to imat”, rekao je Trajković za Dnevnik Nove TV.

Morat će to imati svi trgovci od ponedjeljka. U toj pekari se već jasno vidi: Kifle od 4,50 kuna su 60 centi.

Kupcima će to postati važnije kada prijeđemo na euro.

VEZANE VIJESTI Nakon uvođenja eura promijenit će se i valuta u kojoj se izriču kazne I samoposlužni aparati fiskalizirani i spremni za uvođenje eura

“Sad kad dođem po kruh morat ću sitniš vadit. A do sada sam samo papirnate, u dogledno vrijeme to će bit sitniš. Nekad si ostavljao bakšu, ali sad mislim da ne bude tako”, kazao je Mladen iz Zagreba.

Novi cjenici postavljaju se i u frizerskim salonima. U jednom zagrebačkom kažu kako zaokruživanja nije bilo.

“Ako su nam takve cijene, takve su. Tako smo ih preobratili u eure. I to je to”, kazala je frizerka Laura Blažek.

Kao i u jednom kafiću, cijene svi moraju preračunati po tečaju od 7,53 i ne smije biti zaokruživanja. No, dizanja cijena se svi boje jednom kada prijeđemo na euro.

“Nadam se da će to ostati u granicama normale i da neće dalje ići ništa gore jer nikom nije u interesu”, rekao je vlasnik ugostiteljskog objekta Elvis Sestrić.

U eurima će od ovog mjeseca biti iskazane i režije te obavijesti o mirovinama. U trgovačkim lancima počeli su još i ranije.

“Ne treba se nitko bojati da će doći do bilo kakvih malverzacija, da će netko zloupotrijebiti i zaokruživati taj tečaj. Tečaj će se primjenjivati kao što je zadano 7,5345”, poručio je predsjednik Udruženja trgovine HGK Ivica Katavić.

Sve što im je sumnjivo potrošači mogu prijaviti državnom inspektoratu. No, euri ne moraju biti svugdje. Nisu obavezni na tržnici ili kisocima.

“Ne moraju imati oni koji prodaju ulaznice, ne mora biti na knjigama, na povratnoj ambalaži. Dakle, ima niz iznimaka za koje bi potrošači trebali biti informirani da ne dođu u zabludu”, rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Prva dva tjedna nove godine bit će izazovna. Tada će se plaćati i u kunama i u eurima.

“Dobivat ćemo kune, a vraćati eure. Mislim da će nam to biti najveći problem”, kazala je frizerka Laura Blažek.

Imamo vremena do kraja godine da se na novu valutu svi skupa naviknemo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.