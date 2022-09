Podijeli:







Izvor: Emica Elvedji/PIXSELL

Otpad i promet dva su najvidljivija pitanja na kojima pada ili prolazi svaka gradska uprava. Ako je suditi po nedavnim zbivanjima, zagrebačka gradska vlast ima veliki problem na oba polja. Zbog sanacije Jadranskog mosta nastao je kolaps u tom dijelu grada, a o novom načinu odvoza otpada danima se čuju samo kritike.

Nepripremljen, dobar na papiru, ali će u prvodbi biti kaos, skuplje nego u Bruxellesu, samo je dio kritika koje je doživio novi model prikupljanja otpada u glavnom gradu čija primjena kreće od sutra.

Otvorenim pitanjima, o kojima je već napisano stotine novinarskih tekstova, prije nekoliko dana pridružilo se još jedno, ali ne manje bitno, piše Poslovni dnevnik.

ZG vrećica u koje bi trebalo odlagati sav komunalni otpad (sve ono što se ne odvaja) u velikom broju trgovina naprosto – nema. Zagrebačka Čistoća navela je da su vrećice dostupne na 500 prodajnih mjesta, ali realno ih u brojnim trgovinama nema ili su ostale samo one najskuplje od 40 litara zapremine koje se prodaju po 80 kuna za 10 komada (u ponudi bi trebale biti one od 10 litara za 20 kuna i one od 20 litara za 40 kuna).

vezane vijesti Tomašević: Prodano 450.000 paketa vrećica, građani očito žele red Ovo su kazne za neodvajanje otpada u Zagrebu. Poznato i kad stižu žute vrećice

Plave ZG vrećice trebali smo moći kupiti u:

– kioscima Tiska,

– kioscima Daily Press-a,

– kioscima iNovine,

– INA benzinskim postajama,

– Interspar i Spar trgovinama,

– Konzum trgovinama,

– Lidl trgovinama,

– Kemoboja trgovinama,

– Tekstilpromet trgovinama,

– Vrutak trgovinama,

– Poslovnicama Holdinga

Primjena novih pravila počinje sutra 1. listopada.

Podsjetimo, kazne za odlaganje miješanog komunalnog otpada u vrećicama koje nisu ZG vrećice kreću se od 500 kuna za fizičke i 1.000 kuna za pravne osobe.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.