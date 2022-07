Od “Superhika” do miljenika Vlade: Ovako je izgledao Marićev politički uspon

Podijeli:







Izvor: Davor Visnjic/PIXSELL

Zdravko Marić u fotelju ministra financija postavljen je prije šest godina, još u vrijeme Tihomira Oreškovića. Funkciju zadržava i nakon što vladu počinje voditi Andrej Plenković.

Već tada pratio ga je nadimak Superhik zbog kritika da je poreznom reformom uzeo siromašnima da bi dao bogatim. Sve se komplicira u slučaju Agrokor. Budući da je ranije bio Todorićev direktor, oporba zahtjeva Marićev opoziv. MOST koji je tada bio dio vlade – odbio ga je podržati. Reakcija Andreja Plenkovića koji MOSTU to ni dan danas nije oprostio – ušla je u povijest.

Zdravko Marić preživio je tada opoziv, spasila ga je ruka Tomislava Sauche.

No od tada do danas bilo je više afera koje su rezultirale i postupcima Povjerenstva kod sukoba interesa. Imao je 6 prijava.-Propitivalo se davanje kredita prijateljima Josipu Stojanoviću Jollyju s kojim je bio na svjetskom prvenstvu u Rusiji, pa ljetovanje na jahti Blaža Pavičića. U većini slučajeva naposljetku postupak ili nije pokrenut ili je sud odigrao svoje. Kao primjerice u slučaju Agrokor: Povjerenstvo je zaključilo da se Marić sastajao s Todorićem, no sve je naposljetku obustavljeno jer su sudovi zauzeli stav da Povjerenstvo ne može samostalno utvrđivati povredu članka 5

Marić je bio jedan od najpopularnijih Plenkovićevih ministara. Odradio je pet krugova porezne reforme, smanjio je PDV na neke proizvode, držao trend smanjenja javnog duga, vratio investicijski rejting iz zone smeća u najbolji kojeg je hrvatska ikada imala, odradio pripreme za euro. A pamtit će se i njegov govor na saborskom odboru za zdravstvo kada je misleći da nema kamera – pričao prilično opušteno i kritizirao između ostalog i kolegu Beroša.

Zdravko Marić nikada nije ušao u HDZ iako je na parlamentarnim izborima 2020. godine nosio listu u Slavoniji, a već se ranije pisalo i da želi otići, čak i da pregovara s konkretnom tvrtkom, što je tada demantirano.

No, nedavno je poslao znakovitu poruku odgovarajući na nova pitanja oko putovanja – kada je za manje novca dobio bolji smještaj.

Analizu Marićevog političkog uspona koju je provela Iva Puljić Šego pogledajte ovdje:

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.