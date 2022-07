Podijeli:







Izvor: N1

Rusija, Turska, Ukrajina i Ujedinjeni Narodi potpisali su u petak u Istanbulu sporazum o omogućavanju izvoza ukrajinskog žita Crnim morem, što je do sada blokirala Rusija. O tome smo razgovarali smo sa stručnjakom za međunarodne odnose dr. sc. Goranom Bandovom, pravnikom i politologom, redovitim sveučilišnim profesorom međunarodnih odnosa i diplomacije, rukovoditeljem Središnjeg sveučilišnog ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj Sveučilišta u Zagrebu.

Na početku, Bandov je kazao kako je po pitanju uvoza žitarica Afrika najugroženija, posebno neke zemlje – Egipat, Tunis.

“Oni su dobivali ukrajinske žitarice, pa ih procesuirali dalje. Cijene su narasle, pa i tko nije ovisio o ukrajinskim žitaricama, ne može si priuštiti kupovati ih od drugih dobavljača, jer ih nema dovoljno. I Indonezija i Bangladeš su kupovali žitarice od Ukrajine, koja je veliki proizvođač žita, suncokreta…”, rekao je Goran Bandov.

Turska se postavila kao država s kvalitetnim diplomatskim odnosima

Ukrajina može 120 dana slobodno izvoziti žito, pod strogom kontrolom, a zapadne sile su skeptične oko toga hoće li se Rusija pridržavati ovog dogovora.

“Ako ne budu, ugrozit će svoj odnos s Turskom, a to im ne odgovara. Oni su na suprotstavljenim stranama – Turska je dio NATO saveza, te su osudili invaziju i zalažu se za mir. Turska je prvi susjed Rusije, ali i Ukrajine, pa si sigurno za mir. Oni su se postavili kao država s kvalitetnim diplomatskim odnosima za obje zemlje.

Turska je u određenoj samoizolaciji od migrantske krize, a ovo je prilika da se ponovno afirmira na globalnoj sceni i to i koristi. Oni ne uvode sankcije, kako bi dali diplomatski okvir, te kako bi okuražili i jednu i drugu stranu u pronalasku rješenja”, rekao je Bandov.

Države koje profitiraju su one koje izvoze oružje

Rješenja izložena kroz sporazum su bitna za cijeli svijet, a Rusija je neko vrijeme koristila pitanje žitarica kao svoje oružje, dodao je.

“Države koje profitiraju su one koje izvoze oružje. One koje energetske sustave mogu kontrolirati također profitiraju. Kada profitirate i dalje profitirate – ne razmišljate mudro, dugoročno niti globalno. Države koje izvoze hranu su u boljoj poziciji. No, mnoge su zatvorile mogućnost izvoza žitarica kako bi se osigurale.

Čini mi se da smo svi u gubitku. Neke bi zapadne države profitirale kada bi se Rusiju potpuno iscrpilo. No pitanje je tko onda ima veću korist. Pitanje je i rasta cijena u Rusiji, kao i u drugdje u Europi”, rekao je Bandov.

Svijet u kojem smo živjeli do prije par mjeseci više ne postoji

EU se trudila da do rata ne dođe, ističe.

“Macron i Merkel su ponudili sporazum koji je trebao regulirati odnose u Ukrajini, EU je inzistirala na njegovoj provedbi… Globalno – svi smo u velikom gubitku. Svijet u kojem smo živjeli do prije par mjeseci više ne postoji. Idemo ka čvrstim svjetskim regionalizacijama, a to je posljedica kako rata, tako i pandemije. Vidjelo se da je u pandemiji Europa dosta ovisila o Kini, a to si više neće smjeti dopustiti.

Cijene energenata divljaju, a za to nema nekog objašnjenja – stvorilo se umjetno pitanje, špekulacije. Svi i dalje proizvode kao što su proizvodili, te se kupuje kao što se kupovalo. Pad cijena je moguć, ovisno o odluci zapadnih sila. Oni mogu odobrovoljiti one koji prodaju da to bude u nekom razumnom rangu”, kazao je Bandov.

Imamo globalna pitanje – klimatske promjene, održivi razvoj. I koliko god da riješimo aktualno pitanje, ova prethodna će nas pojesti, naglasio je.

“Povezivanje s Kinom Rusiji odgovara, ona sigurno neće prokockati svoju budućnost. Oni su država koja se evolucijom izbila u sam vrh svijeta. Njoj velike turbulencije nisu u interesu. Pokušat će dobiti povoljnije energente, i to od Rusije, koja ih ne može prodavati kao što je do sada.

Odnos Kine i Rusije teško može biti klasično partnerski – može, ali kao što smo mi i SAD partneri, jasno je kako tu stoji odnos snaga. Ne možemo odlučivati o području Pacifika, mi možemo nješto reći o zapadnom Balkanu, Europi… Ali tu je otprilike kraj dosega. Kina ima 10 puta više stanovnika, gospodarska snaga je n puta veća nego ruska”, rekao je Bandov.

Hrvatska na ruskoj listi neprijateljskih zemalja

Bandov ističe da smo mi odavno na toj listi – jer je na toj listi već bila EU.

“Sada su Hrvatsku posebno naglasili, ali nije se nešto posebno promijenilo. Ne vidim da smo mi neprijateljska zemlja Rusije. Hrvatska se zalaže za mir, te suverenitet država koje su prema međunarodnom javnom pravu suverene. Rusija konstantno izbjegava riječ rat – jer prema međunarodnom javnom pravu ne možete voditi rat.

Hrvatska ne čini neka posebna prijateljstva. Moramo stvarati uvjete za suradnju sutra i treba nam što manje tih teatralnih izjava. Koji god potez povukli, treba imati na umu da će se u budućnosti morati surađivati”, rekao je Goran Bandov.

