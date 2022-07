Od Plenkovićeve Vlade iz 2016. ostalo je samo troje ministara

Podijeli:







Čak 17 ljudi iz neposredne Plenkovićeve blizine moralo je otići iz Vlade otkad je on premijer. Posljednji u nizu je ministar Zdravko Marić, koji iz vlade navodno odlazi na vlastiti zahtjev. Objavljeno je to jučer, a razlog Marićevog odlaska još nije poznat.

Uz Plenkovića su danas tako, od 2016., ostali samo Tomo Medved, Oleg Butković te Nina Obuljen Koržinek.

Sve je krenulo od toga da su mostovi Vlaho Orepić, Ante Šprlje, Slaven Dobrović i Ivan Kovačić morali otići da bi se sačuvao ministar financija Zdravko Marić te poslovi oko preuzimanja Agrokora. Bila je to tek uvertira jer je Plenković bio tek šest mjeseci premijer, a problemi s ljudima u blizini šefa HDZ-a tek su počeli.

Iz vlade je sredinom 2017. godine otišao ministar Pavo Barišić, i to na valu prosvjeda oko 20 tisuća ljudi koji su na ulicama Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka i drugih gradova tražili nastavak kurikularne reforme, stručne ljude na čelu reforme školstva i u skladu s tim zahtjevom i odlazak Barišića s mjesta ministra.

Davor Ivo Stier i Marija Pejčinović Burić nisu se istaknuli u svojim ministarstvima, a Plenković ih je žrtvovao za koaliciju s HNS-om.

Martina Dalić morala je otići da bi spasila fotelju samog premijera, piše Index nakon što je taj portal otkrio aferu Borg.

Sljedeći na redu bio je Lovro Kuščević, današnji USKOK-ov optuženik, a od 19. listopada 2016. do 9. srpnja 2019. pouzdani Plenkovićev ministar u Vladi. Plenković ga je, baš kao i Martinu Dalić, tjednima uporno branio relativizirajući otkrića. No, naposljetku je prihvatio njegovu ostavku.

“Nisam više dostupan jer sam vratio mobitel”, tim riječima iz Vlade je otišao ministar državne imovine Goran Marić, zbog afere s imovinom.

Nada Murganić bila je na čelu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a prve zahtjeve za smjenu imala je već na početku mandata zbog skandalozne definicije kako bračni par bez djece nije obitelj. Zbog nje je otišao tajnik u Ministarstvu demografije Marin Strmota koji je podnio ostavku usred konferencije za novinare, i to zbog promašene demografske politike.

Plenković nikoga nije branio kao Gabrijelu Žalac

Gabrijela Žalac aferama je obilježila svoj mandat u Vladi. Prošle godine se pričalo o njoj jer je prvo autom udarila djevojčicu u Vinkovcima, da bi se onda otkrilo da je vozila iako joj je vozačka dozvola istekla 2016. godine. Potom je u njenom dvorištu snimljen luksuzni Mercedes. Danas je na udaru USKOK-a i bila je uhićena, i to u poznatoj aferi Software, koju su proveli europski istražitelji.

Tolušića istražuju domaći i europski istražitelji

Tomislav Tolušić također je pod teretom afera morao napustiti Vladu. Za vrijeme dok je bio ministar, nikada do kraja nije uspio objasniti svoju imovinu. Danas je na udaru europskih istražitelja zbog primljenih milijuna iz programa vinska omotnica, a na udaru je i domaćih istražitelja zbog namještanja potpora i poticaja u 2018. godini, zbog čega je uhićen ministar Horvat.

Premijer Plenković morao je razriješiti dužnosti i ministra zdravstva Milana Kujundžića. Smjena je uslijedila kao rezultat nekretninskih afera koje Kujundžić nije znao objasniti.

Još jedan ministar opterećen aferama morao je zbog pritiska javnosti dati ostavku. Riječ je o bivšem ministru obrane Damiru Krstičeviću koji je formalno podnio ostavku nakon pada vojnog školskog aviona u kojem su poginula dva pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kod mjesta Biljane Donje pokraj Zadra.

USKOK je napravio izuzetak za Plenkovićevog ministra Horvata

Plenković se morao odreći i Darka Horvata, i to na spektakularan način. Policija, DORH i USKOK nikada do sada nisu pokrenuli službenu istragu protiv aktivnih članova Vlade, odnosno ministara i potpredsjednika Vlade, a kamoli da je policija odvela ikada nekoga od njih dok su još u Vladi.

Napravljen je izuzetak za Plenkovićevog ministra kojeg je policija pokupila iz vlastitog doma u subotu ujutro. Pravo je pitanje kako policija nije, u istoj akciji, uhitila i Borisa Miloševića i Josipa Aladrovića. Naime, taj dvojac tereti se gotovo za iste stvari kao i Horvat.

Milošević je ponudio mandat na raspolaganje.

Zdravko Marić – autor porezne reforme

Zdravko Marić, ministar financija na odlasku, u Vladu je došao iz Agrokora, politički je preživio nekoliko škakljivih situacija i afera, autor je i provoditelj nekoliko krugova porezne reforme, značajnu ulogu odigrao je u sređivanju javnih financija pri čemu se zalagao za reformu rashodne strane proračuna, osobito u zdravstvu.

Nakon pada Agrokora i njegova vlasnika Ivice Todorića, oporba je 2017. godine tražila njegov odlazak te je pokrenula postupak izglasavanja nepovjerenja. Za njegov odlazak bila je ministarska trojka iz Mosta, koji je tada bio u Vladi, zbog čega su razriješeni. Izglasavanje nepovjerenja nije prošlo ni u Saboru.

Jedna od afera bila je i ona kada su mediji tvrdili da mu je poduzetnik Josip Stojanović Jolly dao ulaznicu za utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu, no on je to demantirao. Marića se u ljeto 2021. prozivalo zbog ljetovanja na jahti poduzetnika Blaža Pavičića, vlasnika nekoliko tvrtki, a posljednja afera odnosila se na slučaj kada mu je jedan hotel dao luksuzan smještaj, iako nije platio tu razinu usluge, navodi Index.

