Dijelove Hrvatske zahvatilo je u poslijepodnevnim satima najavljeno nevrijeme. Prvi su pogoršanje vremena osjetili u Zagorju, a kako javljaju stanovnici Huma na Sutli, to je područje iza 16 sati pogodila snažna tuča koja je nanijela ozbiljnu štetu automobilima.

“Jezivo, što je to bilo. Strava i užas. U životu to nisam vidio, padala je tuča veličine krumpira. U centru općine su svi auti razbijeni, to nije za popravljati, samo za mijenjati. Imali smo taman Općinsko vijeće, svima su nam auti razbijeni. Idem sada na teren da vidim kako je u drugim dijelovima Huma na Sutli”, rekao je načelnik Huma na Sutli Zvonko Jutriša za Zagorje International.

Tučom pogođena i druga područja

Oštećenih automobila bilo je i u dijelovima Varaždina, a u Vinici, Sračincu, Trnovcu, Bartolovcu i drugim okolnim mjestima, tuča je izazvala štete na voćnjacima i vinogradima, javljaju Varaždinske vijesti. eMeđimurje javlja da je i u čitavom Međimurju padala tuča veličine oraha.

DHMZ i HT izdali upozorenja

Državni hidrometerološki zavod (DHMZ) za danas je prognozirao da se prema večeri očekuje jači razvoj oblaka, lokalno izraženi pljuskovi ili grmljavinsko nevrijeme. Ponajprije su izgledni u sjeverozapadnim i sjevernim predjelima, navečer i u Slavoniji. Prolazno se očekuje i vjetar s jakim udarima.

Zbog svega navedenog, DHMZ je izdao i upozorenja za cijelu središnju Hrvatsku te priobalje u Srednjoj Dalmaciji. Za Zagrebačku i Osječku regiju izdano je narančasto upozorenje, dok je za Karlovačku i priobalje Srednje Dalmacije izdano žuto upozorenje.

Upozorenje je građanima poslao i Hrvatski telekom.

“Danas se očekuje grmljavinsko nevrijeme na vašem području. Kako biste zaštitili svoje uređaje preporučamo da isključite telefonski i strujni kabel iz utičnice”, stoji u poruci koju je HT uputio dijelu svojim korisnika, a za detaljnije upute upućuju građane na svoje službene stranice.

