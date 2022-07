Podijeli:







Izvor: N1

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan u Dnevniku je komentirala aferu "Daj 5" i mogućnost pritiska na nastavnike od strane javnih osoba.

“Žalosna je cijela situacija. Ovo je dokaz da je obrazovni sustav blizu raspada. Dakle, završetak nastavne godine je 21. 6., a 20. 4. došao je e-mail prve dame koji je upućen svima osim profesorici na čije se nepravilnosti ukazuje u mailu. Ono što je ona tražila je neutemeljena optužba na račun mlade profesorice, kojih nedostaje i nakon ove afere bit će ih još manje”, rekla je Tuškan.

VEZANE VIJESTI Skandalozne prijetnje nastavnicima i profesorima u Hrvatskoj zbog ocjena Utvrđeni propusti u školi. Tražili od profesorice da mijenja zaključene ocjene

Kaže da je prva dama Sanja Musić Milanović upozorila na to da profesorice nije bilo zbog polaganja stručnog ispita, a to je obveza i pravo svakog profesora. To nije njezina volja ili hir.

“Ako je ravnatelj odobrio korištenje godišnjeg odmora, onda prva dama to ne može preispitivati”, rekla je.

Kako navodi, nije utvrđen niti jedan propust profesorice matematike za koju je preporučeno da joj se da pisano upozorenje.

“Ocjena se zaključuje zadnji dan nastave, odnosno zadnji dan kada profesor ima taj predmet. Nakon toga postoje dva dana u kojima se na nju može žaliti. Ovo nije došlo u takvom roku”, rekla je.

Tvrdi da postoje tri problema.

“Prvi problem je politiziranje. Ne možemo reći da je ovaj slučaj lišen politike, budući da se radi o prvoj dami i ravnateljici koja je ranije došla iz nekog sektora gdje se politiziralo o tome tko će biti na kojoj strani. Drugi je problem taj što imamo produženu nastavu, jer učenici nisu obvezni dolaziti na dopunsku nastavu tijekom godine iako im učitelj kaže da su to dužni napraviti”, rekla je.

Kaže da je ravnatelj dužan štititi interese učenika i zaposlenika.

“Roditelji dva tjedna prije kraja godine ne bi trebali dolaziti na nastavu. Nama telefoni non stop zvone, profesori dobivaju prijetnje smrću zbog toga. Kada ih se pita zašto im dijete nije dolazilo na dopunsku nastavu, onda nemaju odgovor”, rekla je.

Navodi da je i sama primila prijetnje roditelja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.