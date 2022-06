Podijeli:







Izvor: N1

Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja gostovao je u Novom danu gdje je komentirao posljednje rezultate nacionalnih ispita. Između ostalog, kao važan problem istaknuo je neravnopravnost učenika po pitanju dostupnosti privatnih instrukcija, što ima jako veliki utjecaj na njihov daljni uspjeh.

Komentirajući reagiranje Hrvatskog psihološkog društva, koje je ocijenilo nedopustivom poruku da je ministar Fuchs najavio rat ‘lažnim odlikašima’, Jokić je kazao:

“Ne znam je li to rekao, mislim da je to više medijska interpretacija. Nekoliko je tu stvari važno. U obrazovanju nikakva militantna retorika nije dobra i ne pali. Ono što se tu krije je ideja da je nekim ispitom moguće utjecati i da su oni jedini važni za to koliko nastavnik radi. To nije moguće bez da se uzme u obzir s kim rade i u kakvom okruženju.”

Smatra da je potpuno krivo uzimati samo sirove rezultate testa.

“Treba se čuvati takve banalizacije odgojno-obrazovnog procesa. Ključno je poticati kvalitetu rada u školama i razumjeti s kim rade nastavnici i da ta početna razina učenika nije ista”, pojasnio je Jokić.

Kaže da Hrvatsku apsolutno nije točno da su učenici određenih škola predoređeni za uspjeh.

“Hrvatski sustav krasi relativno ujednačena kvaliteta obrazovnog sistema, brojne zemlje to nemaju. Mi smo u brojnim elementima bolji nego najnaprednije europske zemlje. Činjenica je da u manjim zajednicama imate češće infrastrukturno bolje škole nego u Zagrebu. Brojni učenici postižu odlične rezultate i iz manjih sredina, kao iz strukovnih škola”, rekao je Jokić.

Posebno je ukazao na podatak da 56 posto učenika pohađa pripremne tečajeve za državnu maturu.

“To govori da je to postala normativna praksa. Na to treba obratiti pažnju. Druga stvar koju želim istaknuti je da obrazovanje roditelja uvelike utječe na dostupnost, čestinu i sustavnost korištenja i privatnih instrukcija i pripremnih tečajeva na način da djeca obrazovanijih imaju veću dostupnost tih usluga. To ukazuje da privatne instrukcije imaju izrazito štetan utjecaj na nejednakost obrazovnih mogućnosti u Hrvatskoj i to treba boliti svakog čovjeka, naročito političare”, kazao je, a potom uputio i posebnu poruku premijeru i predsjedniku RH, te resornom ministru.

Činjenica da postoje paralelni servisi koji omogućuju nekima da povećaju svoje šanse, a da država ne čini ništa da ovima koji nemaju ili su u slabijoj situaciji pomogne ostvariti svoj potencijal, nešto je što bi Andreja Plenkovića, Zorana Milanovića, Radovana Fuchsa trebalo jako zabrinuti. Radi se o stvarima koje utječu na kasnije životne šanse ljude. Kada govorimo o privatnim instrukcijama, ne treba nikoga kriviti. Ali to govori da bi sustav trebao doživjeti važne promjene kako bi netko tko nema mogao ostvariti svoje šanse.

