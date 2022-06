Objavljeni iznosi: Od donatora Puljak najviše dobio, a Đogaš najviše potrošio

Podijeli:







Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

Od devet kandidata za gradonačelnika Splita, koji će se prijevremeno birati u nedjelju, 26. lipnja, od donatora je za izbornu promidžbu najviše dobio Ivica Puljak (Centar), a na promidžbu je najviše potrošio Zoran Đogaš (HDZ/HSS), pokazuju izvješća objavljena u ponedjeljak.

Puljak je od donatora dobio 75.300, dok je na promižbu potrošio 293.000 od dopuštenih 480.000 kuna koliko može potrošiti svaki od gradonačelničkih kandidata. Na popisu njegovih donatora je 45 imena, najviše, 15.000 kuna, u obliku usluge prijevoza, donirao mu je Nenad Boljat. Osobu istog imena i prezimena i OIB-a te isti iznos Puljak navodi i među troškovima.

U Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) koji je na svojim mrežnim stranicama objavio izvješća kažu da tu ne bi trebalo biti ništa sporno. Budući da se radi o donaciji u obliku usluge, ona je odmah iskorištena, pa je odmah prikazana kao trošak, objasnili su u DIP-u.

Puljku su po 10.000 kuna donirali Roko Roić i Viktor Marohnić, 7000 kuna Ante Mandić, ostale se donacije kreću od 50 kuna do 5000 kuna. U toj je kategoriji i donacija Marijane Puljak (100 kuna), Puljkove supruge, saborske zastupnice i kandidatkinje stranke Centar za Gradsko vijeće Splita.

Đogaševi troškovi 318.000 kuna

Đogaš je od četvero donatora dobio 62.000 kuna, najviše od tvrtke Cestar d.o.o (30.000 kuna), po 15.000 od Spegre d.o.o. i Spegre inženjering d.o.o, te 2000 kuna od Krunoslava Katičića, glavnog tajnika HDZ-a i saborskog zastupnika te stranke. Izborni su mu troškovi 318.000 kuna.

Tri kandidata: Željko Kerum (HGS), Josip Markotić (Most) i Aris Zlodre (DP) u izvješćima podnijetim sedam dana prije izbora navode da nisu imali donacija ni izbornih troškova.

Preostalih četvero kandidata, nezavisni Ante Franić, SDP-ov Davor Matijević, Kristina Vidan (Pametno za Split i Dalmaciju) i Tamara Visković (Možemo!/Nova ljevica) naveli su da od donatora nisu dobili ništa, ali su imali troškove – Franić 33.000 kuna, Matijević 20.000, Vidan 15.000, a Visković 2100 kuna.

Franić kasnio s dostavom, prijeti mu novčana kazna do 20.000 kuna

Svi podaci o donacijama i izbornim troškovima privremenog su karaktera, a koliko su pretendenti za mjesto splitskog gradonačelnika uistinu potrošili i dobili donacija znat će se tek u njihovim završnim financijskim izvještajima koje su obvezni podnijeti zaključno s 26. srpnjem.

Kandidati su privremena financijska izvješća trebali DIP-u dostaviti do subote, 18. lipnja u ponoć. Učinili su to svi osim Franića, koji je zakasnio jedan dan zbog čega će ga DIP prekršajno prijaviti Državnom odvjetništvu. To pak znači da mu prijeti kazna od 2000 do 20.000 kuna.

Financijska izvješća dostavljaju se unosom u informacijski sustav, računalni program putem kojega se propisana izvješća i objavljuju na mrežnim stranicama DIP-a.

