Obiteljske mirovine prima oko 230.000 ljudi, deseci tisuća njih su u inozemstvu

Izvor: Pexels / Photo by Noelle Otto

Prije otprilike mjesec dana predstavljene su izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje će, tvrde vladajući, omogućiti rast obiteljskih mirovina za više od sto tisuća korisnika. Važne detalje o obiteljskim mirovinama doznali smo od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Ako je osiguranik u trenutku smrti imao najmanje pet godina staža osiguranja (radnog staža) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža), ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu, bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, članovi njegove obitelji ostavaruju pravo na obiteljsku mirovinu.

Isto tako, članovi obitelji imaju pravo na mirovinu ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika, objašnjava HZMO.

Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu?

Članovi obitelji koji imaju pravo na obiteljsku miroviu mogu biti udovica, udovac, izvanbračni drug, životni partner, neformalni životni partner…

Udovac ili udovica imaju pravo na obiteljsku mirovinu:

ako su do smrti bračnog druga navršili 50 godina života,

ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga,

ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci,

ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost,

ako do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života,

ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno, a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života.

Udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti.

Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice se, u ovom slučaju, utvrđuje u izvanparničnom sudskom postupku.

Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.

Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti i djeca umrlog osiguranika i to ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina, to pravo može koristiti do 18. godine u razdobljima kada nije zaposleno, te ako je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, za sve vrijeme dok traje potpuni gubitak radne sposobnosti. Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti. Kada je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti te ako je u trenutku smrti osiguranika dijete na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika. Pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života, objašnjavaju iz HZMO-a.

Podnošenje zahtjeva

HZMO kaže kako član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu, ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta.

Ako je zahtjev podnesen nakon isteka roka od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta, član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Iznimno, u slučaju smrti korisnika mirovine pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro, pojašnjavaju.

Obiteljske mirovine u brojkama

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) obiteljska mirovina u lipnju ove godine isplaćena je za 229.954 korisnika.

HZMO smo pitali i za iznose obiteljskih mirovina koje se isplaćuju korisnicima. “Prema podacima za lipanj 2022., isplata u srpnju 2022., bilo je 20.318 korisnika obiteljske mirovine s prosječnim iznosom mirovine od 221,97 kuna (uključeni su korisnici primjenom međunarodnih ugovora – korisnici koji dio mirovine primaju u RH, a većinu staža su ostvarili u inozemstvu te stoga uz hrvatsku mirovinu primaju i inozemnu), a 7.284 korisnika obiteljske mirovine s prosječnim iznosom mirovine od 9.402,81 kunu (uključeni su korisnici primjenom međunarodnih ugovora – korisnici koji dio mirovine primaju u RH, a većinu staža su ostvarili u inozemstvu te stoga uz hrvatsku mirovinu primaju i inozemnu)”, kaže se u odgovoru HZMO-a na naše pitanje.

Što se tiče prosječne obiteljske mirovine u Hrvatskoj, HZMO kaže: “Prema podacima za lipanj 2022., isplata u srpnju 2022., prosječna obiteljska mirovina iznosi 2.519,34 kune (uključeni su korisnici primjenom međunarodnih ugovora – korisnici koji dio mirovine primaju u RH, a većinu staža su ostvarili u inozemstvu te stoga uz hrvatsku mirovinu primaju i inozemnu), odnosno 2.827,20 kuna (bez međunarodnih ugovora).”

HZMO kaže i kako se obiteljska mirovina za 186.382 korisnika isplaćuje u Hrvatskoj, a za njih 43.572 izvan Hrvatske.

