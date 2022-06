Podijeli:







Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je zakonske izmjene vezane uz novi model obiteljske mirovine i povećanje najnižih mirovina. Uz predsjednika Vlade bili su ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te zastupnik u Hrvatskom saboru Silvano Hrelja.

“Omogućujemo pravednije mirovine, s dvije izmjene ćemo obuhvatiti 300.000 umirovljenika, a izdvojit ćemo 1,1 milijardu kuna. Više od 136.000 korisnika dobit će 10 posto veću mirovinu, 250 kuna prosječno. Ukupno je to 375 milijuna kuna u 2023.”, rekao je Plenković.

“Više od 155 tisuća korisnika miriovina će se povećati za oko 550 kuna mjesečno”, rekao je Plenković o promjeni prava na mirovinu od pokojnog supružnika.

“Mi kao Vlada šaljemo jasan signal da brinemo o posebno osjetljivoj skupini umirovljenika, oni često žive sami i izloženi su siromaštvu”, rekao je.

“Korisnici će zadržati i pravo rada do polovice radnog vremena. Dakle, vlastita mirovina, druga mirovina, plus usklađivanje plus mogućnost rada do pola radnog vremena, sve kumulativno”, rekao je Plenković.

Rekao je da će najniže mirovine do 2025. godine rasti do 3 posto.

“Od početka naše prve Vlade prosječna mirovina povećana je za petinu, a najniža za četvrtinu”, rekao je Plenković.

“Poduzimamo sve da bi našim umirovljenicima osigurali dostojanstvenu starost”, rekao je premijer.

“Ovim izmjenama realiziramo reforme u sklopu plana oporavka kao i ciljeve nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. Mi ćemo do 2025. uložiti oko 4,4 milijarde kuna. Možemo svi zajedno biti zadovoljni da je na današnji dan broj osiguranika koji rade najveći unazad 20 godina, to nam omogućava veću održivost i sigurnost”, rekao je Plenković.

Kolike će mirovine biti?

Ministar Piletić rekao je da će izmjene na snagu stupiti 1. siječnja 2023. godine.

Tri su ključne i važne promjene koje želimo predstaviti u novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, a to su povećanje osobne mirovine, omogućavanje korištenje dijela obiteljske mirovine i povećanje najniže mirovine za 3 posto, rekao je ministar.

“Obiteljske mirovine povećat će se za 10 posto, za oko 250 kuna. To ćemo postići povećanjem mirovinskog faktora, ovisno o broju korisnika obiteljske mirovine”, rekao je Piletić.

“Druga važna promjena je pravo na korištenje dijela mirovine preminulog supružnika uz osobnu mirovinu. Dosad se nije moglo koristiti dvije mirovine paralelno, sad se usklađujemo s europskom praksom. Osoba koja koristi dio obiteljske mirovine mora imati preko 65 godina te biti jedini korisnik obiteljske mirovine”, rekao je.

Iznos dijela obiteljske mirovine određuje se u visini od 27 posto. Predviđeni najviši iznos predlaže se da bude 5.850 kuna, kumulativno osobna i dio obiteljske mirovine po ovom modelu ne bi moglo prijeći taj iznos. Međutim, donošenjem zakona očekujemo da će biti provedena indeksacija pa očekujemo da ovaj iznos bude nešto veći i čak i prijeđe iznos od 6000 kuna, rekao je ministar Piletić.

Najniži iznos iznosi 219 kuna, a i taj iznos će porasti kad zakon stupi na snagu, rekao je Piletić.

“Treća izmjena je postupno povećanje najniže mirovine za 287.000 umirovljenika. Očekujemo da to bude 1,5 posto, a onda 1. siječnja 2025. još 1,5 posto. Ukupno za ove tri mjere izdvojit ćemo 4,4. milijarde kuna do 2025. godine”, rekao je Piletić.

“Nisam euforičan, ali sam zadovoljan time jer su ovo primjereni koraci onome što smo politički rekli da ćemo napraviti i ono što je ministarstvo planiralo napraviti na bazi obiteljskih mirovina”, rekao je Hrelja.

Piletić je rekao da se obiteljska i minimalna mirovina povećavaju po automatizmu, dok će za mirovine koje se tiču dijela mirovine supružnika, ljudi morati sami podnijeti zahtjev.

