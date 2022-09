Vodni val ide prema Karlovcu, postavljaju se boks barijere

Sava

Vodostaji Save do Rugvice su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno do Mačkovca vodostaji su u porastu s tendencijom porasta, a dalje nizvodno su u blagom porastu s tendencijom porasta. U porastu su i pritoci Save. Vodostaji su trenutno u domeni srednje niskih i niskih voda.

Kupa

Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Kamanje su su u blagom opadanju s tendencijom opadanja, a na hidrološkoj postaji Kamanje su u blagom porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno do Jamničke Kiselice vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja, a dalje niozvodno su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni od visokih do niskih voda.

U donjem toku Gornje Dobre još je moguć blagi porast vodostaja.

Mura i Drava

Vodostaji Mure su u porastu s tendencijom blagog opadanja. Vodostaji su u domeni niskih voda.

Vodostaji Drave na hidrološkoj postaji Botovo su u opadanju s tendencijom stagnacije. Dalje nizvodno vodostaji su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda.

Dunav

Vodostaji Dunava su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda.