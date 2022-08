Obilježen Međunarodni dan sjećanja na Rome, Milanovićeve izjave još odjekuju

Podijeli:







Na romskom groblju u Uštici nedaleko Jasenovca jedanaestu godinu zaredom obilježen je Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Romima u Drugom svjetskom ratu. Romi su u današnjoj Hrvatskoj jedna od priznatih nacionalnih manjina, imaju zastupnika u Saboru, ali su i dalje žrtve diskriminacije. Taj se problem posebno aktualizirao nakon nedavnih neodmjerenih izjava predsjednika Republike.

Na groblju u Uštici pokopan je tek manji dio od 16 tisuća Roma koje su ustaše ubile u Jasenovcu. Od toga čak 5600 djece. Ustašama je njihov život najmanje značio jer su Rome, odnosno Cigane kako su ih zvali, smatrali manje vrijednima.

“Na području NDH proporcionalno gledano izvršen je najveći genocid nad Romima za vrijeme Drugog svjetskog rata… Trebalo nam je gotovo osamdeset godina da se demografski oporavimo od ovog pokušaja istrebljenja našeg naroda”, rekao je saborski zastupnik Romske manjine Veljko Kajtazi.

Na tu tragediju danas podsjećaju Memorijalni centar i Zid boli. Počast žrtavama odao je i bivši predsjednik Mesić. Aktualni predsjednik Republike poslao je izaslanika. Njegove nedavne izjave o Romima još odjekuju, a gotovo svi s kojima smo razgovarali osjećaju da ih je Milanović uvrijedio.

“Vrlo kratko i jasno mislim da su nebuloze to što je izjavio i nepromišljene stvari koje je rekao”, komentirao je Aljin Ramiz.

“Mislim da se šali, ali uvijek treba paziti na čiji račun se šalite. S obzirom da smo mi Romi toliko izloženi diskriminaciji, predrasudama, ipak se trebao malo pripaziti”, rekla je Ramiza Memeli.

Romi su najugroženija manjina

A diskriminacija Roma problem je koji Hrvatska ne uspijeva riješiti. Oni su prema svim pokazateljima najugroženija manjina.

“Curica mi je završila za njegovateljicu i ne može dobiti posla”, rekla je Grozdana Osršus dodajući da je to zato što je Romkinja.

Jedan drugi Oršuš primjer je uspješnog Roma. David je student treće godine sestrinstva. Dobio je nagradu za najbolji esej o genocidu nad Romima. Milanovićeve izjave zaparale su mu uši.

“Mogu reći da me pogodilo jer mislim da netko na toj poziciji bi trebao širiti neku ljubav, a ne samo mržnju i takav govor mržnje širiti u javnosti. Međutim, osobno se nisam toliko usredotočio na to jer mislim da mi romska zajednica proživljavamo još i gore stvari, svakodnevno doživljavamo govor mržnje, ali eto guramo naprijed i mislim da javnost to vidi”, istaknuo je student David Oršus.

Kajtazi je na komemoraciju pozvao i Milanovića, a njegovom izaslaniku je poručio da predsjednika pozdravi.

“Kao što sam napomenuo ja sam puno stariji od predsjednika, naravno da sam ozbiljniji i da ne želim uličnički govor. A stojim i dalje iza onoga što sam rekao da je stereotip i uvreda pripadnika romske zajednice”, poručio je Kajtazi.

Bivši predsjednik šalje jasnu poruku

Bivši predsjednik šalje jasnu poruku svom nasljedniku.

“Pa mislim da to nije bilo dolično, bilo bi dobro da se ispriča jer takva izjava jednostavno u ovo vrijeme nema mjesta i ja se nadam kao častan čovjek da će se ispričati”, rekao je bivši predsjednik Stipe Mesić.

Mesić se prisjetio kako su iz njegove škole u Orahovici za vrijeme NDH preko noći nestali svi Romi i Židovi te poručio da se takvo što nikad ne smije ponoviti.

“Yul Briner, svjetski poznati glumac bio je Rom, koji se proslavio u svim akcijskim filmovima. A pitanje je, da je rođen ovdje u tzv. Nezavisnoj Hrvatskoj, da li bi se proslavio? Njegova humka bi bila ovdje u masovnoj grobnici. Prema tome ako se Romima da šansa mogu doći do najvećih visina”, poručio je Mesić.

A Romi žele, traže i imaju pravo na jednake šanse.

