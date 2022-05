O promjeni izbornih jedinica: “Dokazali smo da ima utjecaja na izborni rezultat”

Podijeli:







Izvor: N1

Da vlade baš i ne poštuju odluke Ustavnoga suda pokazuju i izborne jedinice koje nisu usklađene s brojem stanovnika i birača iako je sud na to pozvao još 2010. godine. Prema sadašnjem stanju, u dijelu jedinica postoje odstupanja veća od 5 posto u broju birača, pa tako, primjerice, glas u Slavoniji vrijedi više od onog u Dalmaciji. Svoj prijedlog za poboljšanje iznio je GONG. O tome je za Dnevnik N1 govorio Goran Čular, profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Istina je da vladajućima nije u interesu promijeniti izborni zakon, rekao je profesor Čular. “GONG se zalaže za jednakost biračkog prava i naša današnja konferencija je bila usmjerena da podsjeti saborsku većinu i stranke da je to nešto što direktno proizvodi nejednakost biračkog prava u Hrvatskoj, o čemu je i Ustavni sud rekao svoje”, rekao je.

GONG je 2014. izašao s prijedlogom o deset izbornih jedinica. “Prijedlog smo na temelju novog popisa stanovništva doradili i smatramo da rješenje sa šest izbornih jedinica zadovoljava najoptimalnije sve ono što je i sada u zakonu o izborima stavljeno – da bi trebale pratiti granice županija i da ne bi trebalo biti previše odstupanja u tome koliko mandata dolazi na koliko glasača”, pojasnio je.

Smatra da bi Ustavni sud mogao biti akter koji bi mogao natjerati Sabor i stranke na promjenu. “Ustavni sud na kraju verificira zakonitost i ustavnost svih izbora. Ako smatra da ovo dovodi u pitanje zakonitost i ustavnost, on već sada, jer su sljedeći izbori su 2024. godine, bi mogao reći da, ako se dokaže da se nisu poštovali parametrui sadašnjeg zakona, neće proglasiti te izbore ustavnim i zakonitim. To bi bila sasvim dovoljna poruka Saboru”, prokomentirao je.

Ustavni sud nije izrijekom rekao da su dosadašnji izbori bili neustavni, naveo je Čular. “U GONG-u smo putem različitih simulacija dokazali da ima utjecaja na izborni rezultat.”

“Ustavni sud nije ustavotvorac”

Što se tiče odluka Ustavnog suda koji je jučer odbio dvije referendumske inicijative Mosta, Goran Čular govori da je “Ustavni sud izašao izvan svojih ingerencija i ovlasti”.

“To je ustavotvorni referendum i Ustavni sud je na neki način zabranio provođenje ustavotvornog referenduma iz sadržajnih razloga. Smatramo da on to može raditi iz sadržajnih razloga, može iz proceduralnih razloga. Ako bismo mu dali tu ovlast, mogao bi ukinuti svaku ustavnu promjenu pa i onu koju izglasa Sabor dvotrećinskom većinom. To je stavljanje ključa u bravu demokraciji, Ustavni sud izlazi izvan svojih ustavnih ovlasti i to je problematično. Druga odluka je dobro argumentirana”, komentirao je.

Nije ideja da se Ustavni sud ukine, istaknuo je. “To bi bilo loše, ali bi bilo dobro da počne razmišljati o svojoj stvarnoj odgovornosti – to je jedino tijelo koje nitko drugi ne može propitivati u nekom formalnom postupku. Zbog toga bi trebao vrlo pažljivo dozirati svoje odluke. Ustavni sud nije ustavotvorac”, upozorio je profesor Čular.

