Andrej Plenković: Zgrozila me Izetbegovićeva izjava

Izvor: N1

Nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a predsjednik Vlade Andrej Plenković novinarima je rekao kako je doživio jučerašnji susret sa Zoranom Milanovićem. Također, dotaknuo se odluke visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta, koji je u srijedu nametnuo djelomične izmjene izbornog zakona u BiH, koje su uglavnom tehničke prirode, zbog čega ostaje otvoreno pitanje načina popune Doma naroda parlamenta Federacije BiH koje hrvatske stranke smatraju ključnim.

Kazao je kako su na sjednici potpisali niz programa iz programa Zaželi, za zapošljavanje starijih. Zadovoljan je otvorenjem Pelješkog mosta, koji je nazvao nadstranačkim projektom koji je spojio hrvatski teritorij.

“Drago mi je što se otvorenje realizirao na ovako spektakularan način. Siguran sam da će ovim Dubrovnik imati bolje turističke rezultate, a riječ je i o velikom političkom projektu u koji je u 25 godina uloženo mnogo truda. Drago mi je da smo imali snage i odvažnosti za realizaciju projekta”, rekao je Andrej Plenković i zahvalio se Dolenčiću za režiju jučerašnjeg otvorenja. Tomo Medved predstavio plan aktivnosti obilježavanja Oluje, dodao je.

“Dva tjedna vlada neće raditi. Ovaj, radit ćemo, ali nećemo imati sjednice”, rekao je Plenković.

Komentirao je najnovije istraživanje rejtinga stranaka.

“Stranka je opet na preko 29 posto, to je snažna, kontinuirana potpora HDZ-u. To znači da naše poteze podržava veliki broj građana”, rekao je.

Novinari su ga pitali kako komentira nove izjave predsjednika Zorana Milanovića i je li se jučer, kada je između Milanovića i njega bilo miroljubivo, ponadao da će se tako nastaviti.

“Jučer smo se predsjednik Zoran Milanović i ja pozdravili, ako je bio trenutak oko kojeg se većina ljudi, pa i oni koji obnašaju funkcije, mogu suglasiti – to je otvaranje mosta. Nismo ulazili ni u kakve projekcije, i nemamo kristalnu kuglu. Već dugo ne pratim što on govori. Već sam dugo u nastupima govorio suprotno, a valjda ni on ne čita, ne sluša, nego lupa paušalno”, rekao je Andrej Plenković.

Uštede energije

Kazao je kako oko uštede energije ima dosta preporuka.

“Stručnjaci su dali svoje prijedloge, a sutra će ministar gospodarstva predstaviti dokument koji su kreirali stručnjaci”, kazao je.

Izborni zakon u BiH

Kaže da je Milanović izgovarao “grozne uvrede” visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu.

“Visoki predstavnik je zadnja institucija koja je mogla učiniti nešto u korist Hrvatska, a Milanović je izgovorio brojne uvrede na njegov račun. Ljudi nisu oguglali na njegove izjave kao hrvatski mediji, pa budu duboko uvrijeđeni i povrijeđeni. S njim sam bio niz puta u kontaktu i ljudi se ne mogu načuditi da se netko koristi takvim uvredama u politici”, rekao je Plenković.

“Njima vjerojatno odgovara status quo”, rekao je o Bošnjacima. “Još gori su ovi prosvjedi u Sarajevu, ti su prosvjedi, nema dileme, organizirani od bošnjačkih stranaka. Na njima smo vidjeli teške uvrede pa i prijetnje prema Schmidtu, to je sigurno utjecale na njega, on je planirao niz izmjena izbornog zakona”, kaže.

“On sada to nije učinio, vidim da je dao još neki rok da se političari kao dogovore, ali ne vjerujem u to”, rekao je.

Komentirao je i izjavu čelnika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića koji je neizravno prijetio ratom kada je izjavio da su se Bošnjaci “prebrojali” i svjesni su svoje vojne snage.

“Zgrozila me Izetbegovićeva izjava. To izlazi iz svih okvira”, dodao je.

