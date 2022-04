Novinarka iz Kijeva za N1: Ako postoji pakao na zemlji, onda je on u Mariupolju

Podijeli:







Izvor: N1

Novinarka Marija Pisarenko javila se za Newsroom uživo iz Kijeva.

Govoreći o posjetu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Ukrajini, rekla je da je to visokoprofilni posjet za Ukrajinu.

“Vidjeli smo jučer snažan znak potpore Europske komisije Ukrajini. Ipak, ovakvi posjeti se shvaćaju kao figurativni znak potpore jer znamo za razlike u stajalištima zemalja treba li Ukrajini slati oružje ili ne. Nisu sve zemlje ujedinjene u ideji da bi Europska unija trebala poduprti Ukrajinu oružjem”, govori.

U tom kontekstu spomenula je njemačku vladu za koju kaže da je i dalje oprezna u izjavama kada govori o ratu u Ukrajini.

“Ovdje se sve uzima sa zrnom soli jer te zemlje također imaju svoje interese. Zemlje poput Mađarske i Njemačke i dalje se ponašaju kao opozicija u Europskoj uniji. Posjet Ursule von der Leyen i razgovori koje su ovdje obavili dužnosnici shvaćaju se kao znak potpore”, rekla je.

Što se tiče Mađarske i Orbanovih izjava o Ukrajini, Pisarenko je spomenula kritike ukrajinske Vlade prema Orbanu.

“Ukrajina neće šutjeti. Ako želite mir na europskom kontinentu, morate biti ujedinjeni u potpori Ukrajini. Nema nikakve srednje razine, da kažete da podupirete i Putina i Ukrajinu – to je glavna poruka koju šalje ukrajinski predsjednik”, pojasnila je.

Situacija u Kramatorsku

Osvrnula se i na situaciju u Kramatorsku gdje su Rusi gađali željeznički kolodvor i gdje je poginuo veliki broj civila.

“Broj poginulih u Kramatorsku raste iz sata u sat. Trenutno imamo informaciju da je 50 poginulih u napadu. Dobili smo izvješće lokalne uprave da je od 98 ljudi koji su završili u bolnici mnogo njih preminulo. Ovo se dogodilo u trenutku evakuacije i ta evakuacija je najavljena unaprijed. Oni su vrlo ciljano gađali civile”, kazala je.

Ruska propaganda jaže da rusko oružje uništava grupu ukrajinskih oružanih snaga, kaže Pisarenko i dodaje da to nije istina.

“Novinari i razni istražitelji kažu da je Kramatorsk pogođen raketom iz Donbasa. Strašan detalj je to da je na ovoj raketi bio rukom ispisan natpis “za djecu” na ruskom. To je nešto strašno i neshatljivo. Kako ti ruski barbari mogu to činiti civilima. Opet ciljaju jedan civilni objekt i to je zaista strašno. Nitko ne može shvatiti što se sljedeće može dogoditi”, objašnjava.

Opkoljeni Mariupolj

Pisarenko kaže da je glavni problem za ukrajinsku vojsku u tome što nemaju toliko vojske koliko imaju Rusi da bi se oduprli u svim smjerovima.

“Mariupolj je na jugoistoku, na Azovskom moru koje isto kontroliraju Rusi i vidimo ruske brodove koji ciljaju ukrajinski jug s Crnog mora. Oružane snage Ukrajine uspijevaju dobiti neku vrstu vojne potpore. Doista je moguće da se probije ovo okruženje. Svi i dalje čekaju trenutak kad će ovaj grad biti oslobođen i da vide što se tamo događa. Ako postoji pakao na zemlji, onda je on u Mariupolju”, rekla je.

