Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u četvrtak da od 1. listopada u Zagrebu kreće novi sustav naplate odvoza otpada po kojem će, uz fiksnu cijenu na mjesečnim računima od 45 kuna za fizičke osobe i 90 kuna za pravne, građani koji odvajaju otpad plaćati manje račune.

Tomašević je na konferenciji za novinare objasnio da se fiksnom iznosu dodaje cijena utrošenih vrećica za miješani komunalni otpad, pa će se tako doći do mjesečnog utroška za odvoz otpada.

Miješani komunalni otpad smjet će se odlagati samo u standardiziranim ZG vrećicama, pa će oni koji koji više odvajaju kupovati manje vrećica.

ZG vrećice bit će dostupne u Zagrebačkom holdingu i na 500 prodajnih mjesta, a prodavat će se u pakovanjima od 10 vrećica od sredine rujna. Cijena jedne vrećice od 10 litara je dvije kune, od 20 litara četiri kune, a od 40 litara osam kuna.

“Nakon 1. listopada prvi puta u povijesti u Zagrebu će se plaćati odvoz komunalnog otpada tako da više plaćaju ljudi koji ne odvajaju, a manje oni koji odvajaju otpad. To je pravedan model”, istaknuo je Tomašević.

Kaže da je taj sustav usklađen s novim Zakonom o gospodarenju otpadom, s kojim se moraju uskladiti sve jedinice lokalne samouprave, a predviđa naplatu odvoza otpada kroz fiksnu i varijabilnu stavku.

Zagreb više neće biti “Kantograd”

No, on smatra da će mnogi gradovi to implementirati tako da neće biti stvarne naplate prema količini miješanog komunalnog otpada, pa će Zagreb biti jedini veliki grad u Hrvatskoj koji ide u tako radikalnu promjenu sustava naplate odvoza otpada.

Za građane koji će kršiti nova pravila, odnosno ako miješani komunalni otpad neće odlagati u ZG vrećice i ako će kontaminirati odvojene sirovine, predviđene su kazne, koje će provoditi Čistoća i komunalni redari. Kazne iznose 500 kuna po članu kućanstva, a 1000 kuna u višestambenim zgradama.

U novi sustav kreće se i kako Zagreb više ne bi bio “Kantograd”, pa se u centru grada predviđa postavljanje 100 podzemnih spremnika smeća.

Građani su prijavili 5000 lokacija koje će Grad provjeriti mogu li tamo staviti spremnike unutar zgrada, a također će se postavljati boksevi za spremnike koji se nalaze na javnim prostorima.

Najavljeno je da će se dijeliti letci koji sadrže sve o novom sustavu naplate odvoza otpada, starta i web stranica, a od petka građanima je na raspolaganju telefon za informacije 01/6420-889.