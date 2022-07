Novi školski predmet ušao u javnu raspravu, Fuchs pozvao učenike da se uključe

Podijeli:







Izvor: Pexels

Kritičko mišljenje. Radi je to naslov predmeta koji će u hrvatske osnovne škole, ako sve bude išlo po planu, ući najesen 2023. godine.

Formalno, bit će alternativa Vjeronauku. Sadržajno, potpuna suprotnost. Djeca koja ne upišu Vjeronauk, umjesto dosadašnjeg tumaranja po školskim hodnicima, moći će upisati ovaj predmet. Kurikulum predmeta ušao je u javnu raspravu, što je faza u kojoj i vi možete sudjelovati.

Učit će kako misliti i argumentirati

Kurikulum za taj predmet izradila je radna skupina u koju je koncem prošle godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo deset stručnjaka. Pedagozi i eksperti, od razredne nastave pa do akademske razine, na čelu s Brunom Ćurkom, docentom splitskog Filozofskog fakulteta, pripremili su kurikulum na 90 stranica.

Djeca će po prvi put učiti kako misliti i argumentirati svoje stavove; kako istražiti izvore informacija, a potom ih procesuirati i vrednovati. Bit će im predstavljene različite strategije kritičkoga mišljenja koje će potom znati primijeniti u raznim kontekstima i područjima. Osim toga, djeca bi ovim predmetom trebala razviti i neke ‘životne’ stvari, poput samopouzdanja, samokritičnosti.

Možete predložiti i naziv predmeta

Javno savjetovanje otvoreno je sve do 29. kolovoza, a mjesec dana nakon očekuje se i objava izvješća o savjetovanju s odgovorima na sve komentare i prijedloge. U ovoj fazi očekuje se, što od stručne, što od šire javnosti, da se uključi u raspravu o novome predmetu, a možda mu čak da i – naziv. Napomenimo da će naziv predmeta doći tek nakon javne rasprave unutar koje će, kako je najavio ministar Radovan Fuchs, poslušati i prijedloge, piše Srednja.hr.

Da biste se uključili u javno savjetovanje morate se prijaviti ili registrirati u sustav e-Savjetovanja. To možete kao korisnik sustava e-Građani ili direktnom prijavom u sustav nakon čega ćete dobiti mogućnost komentiranja svih zakona, pravilnika i drugih propisa koji se trenutno nalaze u javnom savjetovanju. Komentare mogu ostavljati i fizičke osobe. Detaljne upute kako se prijaviti, korak po korak, za one kojima je to potrebno, možete pronaći ovdje.

