Potres magnitude 2,0 po Richteru dogodio se u subotu u Hrvatskoj. Prema podacima EMSC-a, potres se dogodio 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 13 kilometara zapadno od Siska.

“Osjetila se buka i lagani udar”, javio je jedan korisnik EMSC-ove aplikacije. “Cimanje kuće” napisao je drugi korisnik.

Nema informacija o štetama.

🔔#Earthquake (#potres) M2.0 occurred 13 km W of #Sisak (#Croatia) 3 min ago (local time 16:44:00).

