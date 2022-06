Novi pomor: Na Bilogori uginuli milijuni pčela, inspekcija je na terenu

Podijeli:







Izvor: CORDELIA MOLLOY / Sciencephoto / Profimedia

Nepuna dva mjeseca nakon pomora pčela u Međimurju, koji je, kako je potvrđeno, izazvan uporabom sredstava za zaštitu bilja, sada je došlo do pomora an Bilogori. Štetu je prijavilo 10 pčelara, no ona nije konačna. Već su uginuli milijuni pčela, ali pomor još nije stao i mnogi strahuju da će ostati bez svega.

Draženu Trnskom uginula je polovina od pedesetak pčelinjih zajednica. I tu nije kraj.

“Bavim se pčelarstvom 22 godine i nikad mi nisu stradale pčele od trovanja, mislim, sumnjamo na špricanje jer ovo je masovan pomor kod osam pčelara tu u okolici”, govori Dražen Trnski iz Bjelovara za HRT.

Otkako su uočili prvu štetu, situacija se nezaustavljivo pogoršava.

“Ova agonija traje već tjedan dana i svaki dan ima sve više uginuća. Čistimo, peremo, dezinficiramo, radimo razne stvari, međutim pomoći nema, kaže Darko Novotni iz Bjelovara.

Darku je živa samo trećina pčelinjaka, a držao je 140 košnica. Iako ni u koga ne upire prstom, sumnja na neprimjerenu upotrebu zaštitnih sredstava.

“Ljudi su vidjeli dobra je cijena žitarica, sade svi. Najmanji problem su veliki kombinati, oni ipak paze”, poručuje Novotni.

“Poslije glavne paše, pčele kreću u obnavljanje legla i išle su masovno prošli tjedan na pelud i na vodu i tu je najvjerojatnije uzrok trovanja jer u tijeku je tretiranje površina, konkretno pšenice i vinograda sa insekticidima”, kaže Goran Pranjić, predsjednik Pčelarske udruge Bilogora, Bjelovar.

Vjeruju da kakvoća prije prikupljenog bagremova meda neće biti upitna, ali su i njega i uzorke bilja i uginulih pčela inspektori poslali na analizu. Rezultati će se znati za 10 dana.

“Mi još uvijek ne znamo kolika je šteta, to ćemo vidjeti tek na kraju dok saznamo sve te analize, dok vidimo da li će taj med biti za upotrebu ili neće. Tko će to platiti kad sve ovo prođe moći ćemo vam reći”, kaže Vera Marušić, pašna povjerenica Pčelarske udruge Bilogora, Bjelovar.

Prije malo više od mjesec dana u Međimurju je stradalo više od 700 košnica, a slično se dogodilo i prije dvije godine. Pčelari će dobiti odštetu od države, no pitanje je kada će kaznu platiti poljoprivrednici za koje se sumnja da su prouzročili i ovaj pomor, piše HRT.