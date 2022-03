Podijeli:







Izvor: N1

Ministarstvo obrazovanja pustilo je u javnu raspravu kalendar nove školske godine. Prema njemu, iduća bi nastavna godina počela 5. rujna, a završila 21. lipnja, piše u subotu Jutarnji list.

Iznimka su, kao i dosad, učenici završnih razreda srednjih škola kojima nastava završava 26. svibnja. I ovaj put praznici su u više dijelova: jesenski odmor počinje 31. listopada a nastava je već 2. studenoga; zimski praznici su u dva dijela – prvi od 27. prosinca do 5. siječnja (s time da nastava počinje 9. siječnja), a drugi dio je od 20. do 24. veljače (nastava od 27. veljače). Proljetni odmor za učenike uslijedit će od 6. do 14. travnja, s time da nastava počinje 17. travnja.

Premda je predviđeno da iduća školska godina završi u dan kao i ova (21. lipnja), u javnoj raspravi predlaže se povratak na staro rješenje, kada je nastava završavala ranije, najčešće oko 15. lipnja. “Ljetni odmor učenika bilo bi dobro da počne ranije stoga su korekcije na osnovu ljetnog odmora nužne na kompletan kalendar, a prostora za korekciju ima”, stoji u prijedlogu rasprave.

Iako je pohvaljeno što učenici imaju više kraćih odmora tijekom godine, u komentarima se navodi kako sve što u lipnju ulazi u treći tjedan nije dobro. Učenici su premoreni, učitelji sagorjeli, a klimatski uvjeti često nepodnošljivi. U tim uvjetima izuzetno je teško održati visoku razinu koncentracije kakva zahtijeva završetak nastavne godine, obrazlažu predlagatelji povratka na raniji ljetni odmor.

Kao dodatni argument nude upise u srednje škole koji završavaju u drugoj polovici srpnja. “Smatram da nastava treba u lipnju završiti ranije, kako je do nedavno i bilo, dakle, oko sredine lipnja. Nastava do druge polovice lipnja kada su već velike vrućine bit će vrlo neugodna. Većina škola nema klime”, jedan je od komentara na na e-savjetovanju, otvorenom do 21. travnja, piše novinarka Jutarnjeg lista Mirela Lilek.

