Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, gostovala je u Novom danu te je komentirala imovinsku karticu ministra Ivana Paladine.

Rekla je kako nije ona osobno pregledavala njegovu imovinsku karticu već je to radio odjel imovinskih kartica. Rekla je i kako im se ministar obratio nakon što je stupio na dužnost, izložio sve što bi mu na bilo koji način moglo smetati u obavljanju dužnosti, a oni su mu rekli što bi kako trebao navestiu imovinskoj kartici.

“Imamo mi i većih imovinskih kartica. Što se tiče prijava, stigle su vezane za to da nije prijavio obveznice nego ih je prijavio kao potraživanja i na taj način nešto pokušao prikriti. Dvije su prijave, jedna je anonimna, druga nije”, rekla je.

“Ministar je nama iznio kompletnu situaciju. Što se tiče kako je to stjecano, zašto je stjecano i zašto su te obveznice stjecane 4 mjeseca nakon što je prestao biti dio Uprave IGH, to se nas ne tiče, nama je bilo bitno da u tom trenutku u imovinskoj kartici bude prikazano ono što je vrijednost koju on može dobiti, nama je to bilo najprihvatljivije da unese u imovinsku karticu”, kaže.

“Naš posao je da on ima što realnije prikazanu imovinu”

Objasnila je i kako Povjerenstvo prati obveznika od onog trena kada uđe u njihov zakon sve dok ne prestane obnašati dužnost.

“Naš posao je da on ima što realnije prikazanu imovinu. Nije predmet povjerenstva koliko je platio obveznice IGH”, rekla je.

Osvrnula se i na Kupare, s kojima je novi ministar također povezan:

“Kako dolazi iz privatnog sektora, uvijek smo imali takve primjere, svaki ministar koji je više proveo u prvatnom sektoru ima veće veze s tim privatnim sektorom i neke situacije gdje bi moglo doći do sukoba interesa. Što se tiče Kupara, rekli smo mu da je najbolje da zatraži pismeno mišljenje Povjerenstva, to je učinio i danas na sjednici ćemo imati raspravu o tome kako bi on to trebao riješiti”, rekla je.

Osvrnula se ponovno na njegovu imovinu:

“Kada je politika u pitanju, mislim da je bolje da su u politici ljudi koji imaju imovine, nego da nemaju. Nekakav većinski stav stanovništva je da ljudi ulaze u politiku kako bi sami sebi nešto uzeli, pribavili. Mislim da u konačnici jest istina, ako imate dovoljno imovine, nemate potrebu uzimati nešto”, veli.

