Prvi put ove godine izdan crveni alarm! Provjerite gdje će biti najgore

DHMZ izdao je nove, ažurirane podatke o opasnosti od toplinskog vala.

Danas će biti sunčano i vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, a od sredine dana jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 31 i 36 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Sutra će se nastaviti pretežno sunčano i vruće, a temperature će biti još za koji stupanj više. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin, od sredine dana slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, ponegdje i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na Jadranu između 21 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 32 do 37 °C.

Prvi put ove godine izdano je crveno upozorenje i to u petak za riječko područje, a u subotu za gotovo cijelu zemlju. Temperature bi mogle biti oko 40 stupnjeva.

U nedjelju crveno je upozorenje na snazi za Jadran, dok bi se na kopnu temperature trebale sniziti.

Pratite naputke za zaštitu od vrućina

Iz DHMZ-a su ponovo napomenuli da svi oni čije je područje pod velikom ili vrlo velikom opasnošću od toplinskog vala, mogu pratiti naputke za zaštitu od vrućina na poveznici http://www.hzjz.hr/novosti/preporuke-za-zastitu-od-vrucina te prilagoditi ponašanje.

Rashladite svoj dom, klonite se vrućine, rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine, pomognite drugima – samo su neke od preporuka kako se zaštititi od velikih vrućina.

Zbog manjka oborine i dugotrajne suša na mnogim lokacijama, pogotovo na Jadranu nastavlja se i vrlo velika opasnost od požara.

