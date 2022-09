Ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) Antun Vujić sudjelovao je u fizičkom obračunu na ovogodišnjem međunarodnom sajmu poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo, koji se održao u Virovitici od 2. do 4. rujna, piše Telegram.

Kako Telegramu tvrde dva neovisna izvora, Vujić je u alkoholiziranom stanju uhvatio za stražnjicu jednu od posjetiteljica, inače suprugu člana organizacijskog tima sajma, na što ga je ovaj udario šakom i srušio na pod. Incident se dogodio prošlog petka, 2. rujna, u večernjim satima.

Vujić je potvrdio incident, ali kaže da ne zna tko ga je i zašto udario.

Veli, prilikom pada u nešto je udario, te kad je došao k sebi, zvao je Hitnu pomoć. Ondje su mu sanirali ozljedu, a nakon toga prijatelj ga je kolima odvezao u Slatinu gdje živi.

“Dogodilo se to izvan mog radnog vremena i izvan prostora Viroexpo”, rekao je Vujić za Telegram. “Nisam vozio pijan i ne smatram to nekim osobitim događajem i ponavljam, uopće ne znam kako sam se našao u toj situaciji niti tko me i zašto udario”.

Vujić je na mjesto ravnatelja APPRRR-a došao 2. siječnja ove godine, zamijenivši na toj funkciji Matildu Copić, čiji je zamjenik bio četiri godine. Prije toga bio je voditelj podružnice APPRRR-a Virovitičko-podravske županije.