Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, gostovao je u emisiji N1 studio uživo.

Osudio je istup ravnatelja Ante Ćorušića na javnoj televiziji koji je izazvao niz reakcija.

“Gledao sam istup i zgrozio sam se u svim elementima tog intervjua. Način na koji se ponaša i na koji radi svoj posao, koji bi trebao biti poseban, on blati ne samo sebe, nego sve nas doktore. Ako je on osoba koja vodi najveću dječju bolnicu u državi, ako je osoba koja je stalno potencijalni ministar, ako je u HDZ-u predsjednik Odbora za zdravstvo, onda mi je potpuno jasno da je zdravstvo potpuno u banani u svakom pogledu”, rekao je Nogalo.

Govoreći o postupcima u slučaju kada se pogreške dogode, Nogalo je kazao da su pogreške uvijek moguće, ali da je neprihvatljiv stav bez pokajanja.

“Uvijek se može dogoditi nešto što nije predviđeno. On kao konzervativan i demokršćanin mora znati da Bog oprašta pokajnicima, a ne grešnicima. On se ponaša kao da ništa nije zgriješio i to je ono što mene posebno nervira. On nema nimalo skrušenosti u tom svom držanju”, rekao je Nogalo.

