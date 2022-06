Podijeli:







Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je optužnicu iz Srbije protiv četvorice hrvatskih ratnih pilota.

Upitan što će se dogoditi sada kad je optužnica i službeno potvrđena, Nobilo je našem Elviru Mešanoviću rekao da će u Srbiji odrediti odvjetnike po službenoj dužnosti, koji će se žaliti umjesto pilota.

“Nakon toga će pokušati dostaviti optužnice, paralelno s time će pokušati dostaviti pozive, a kad utvrde na siguran način da piloti nisu dostupni pravosudnim organima u Srbiji, onda će donijeti rješenje o suđenju u odsutnosti. Imat ćemo odvjetnike po službenoj dužnosti, okrivljenici neće biti prisutni, imat ćemo tužitelja i u tom smislu će se završiti postupak”, rekao je Nobilo.

VEZANE VIJESTI Srbija potvrdila optužnicu protiv hrvatskih pilota iz Oluje Optuženi pilot za N1: Ne osjećam se krivim, sve smo časno odradili u ratu

Odvjetnik smatra da nije dobra opcija da Hrvatska ne prihvati optužnice protiv pilota. “Prije svega, ako optužnica postoji, ako kazneni postupak postoji, to je jedna pravna činjenica. Mi možemo reći što nas briga, ali nećemo napraviti da nestane postupak. Mislim da je pametnije pokušati dobiti pravomoćnu presudu. Piloti, naravno, ne trebaju ići, ali bilo bi dobro da imaju odvjetnike od osobnog povjerenja i da ih opskrbe sa što je moguće više dokaza da ih se oslobodi. Njih se ne tereti da su direktni izvršitelji, nego da je po zapovjednoj odgovornosti. Zanima me kako će to Srbija dokazati”, rekao je Nobilo.

Što se Vlade tiče, Nobilo je rekao da ona tu “nema što prihvatiti ili ne prihvatiti”. “Bila bi najbolja stvar da Vlada zatraži da se te optužnice ustupe hrvatskom pravosuđu i da se taj postupak ovdje dovrši. Oni mogu iz Srbije dostaviti optužnice preko Ministarstva pravosuđa, a onda ono to može odbiti. Stav Vlade je hoće li oni to nešto prihvatiti ili ne”, rekao je Nobilo.

“Šuplje su fraze “mi ne damo svoje heroje”, koje neće efekt u pravnom smislu proizvesti. Moramo činjenicama pogledati u oči, u Srbiji će nekog suđenja biti s nama ili bez nas, i u toj situaciji bolje je da okrivljenici ubace u taj postupak oslobađajuće dokaze i da se pokuša dobiti oslobađajuća presuda. Druga stvar je da Vlada stupi u kontakt sa Srbijom i da zatraži da cijeli predmet ustupi Hrvatskoj i da ga Hrvatska zadrži, jer su svi okrivljenici u Hrvatskoj i to je vrlo logično”, rekao je Nobilo.

“U ovom slučaju bi trebalo zatražiti da se predmet ustupi Hrvatskoj, a onda da se ide u međudržavni sporazum da se ide u ustupanje predmeta. Ovako ćemo svako malo imati napetosti između dvije države”, rekao je Nobilo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.