Nobilo: Plenković se pokušava izjednačiti s Milanovićem oko DORH-a

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Novom danu i komentirao aktualne teme.

Komentirajući stanje u Državnom odvjetništvu, odnosno činjenici da je predsjednik Vlade, Andrej Plenković, rekao da je nazvao glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek, odvjetnik Nobilo ne misli da je to dobro.

VEZANE VIJESTI Nacional: Glavna državna odvjetnica izvještava Plenkovića o istragama Oglasio se DORH: Glavna državna odvjetnica ne podliježe pritiscima

“Ja mislim da je premijer doživio traumu kad su mu hapsili Horvata, ministra za kojeg on očigledno nije znao i išao je prevenirati, međutim, ne ide to tako. On se pokušava izjednačiti s Milanovićem, ali njegova je pozicija drugačija. Zoran Milanović nema apsolutno nikakav utjecaj na DORH, izbor i rad glavnog državnog odvjetnika, a Plenković drži sve karte u rukama, može sutra preko parlamentarne većine smijeniti glavnu državnu odvjetnicu. Ona to zna i odnos ovisnosti prema premijeru je evidentan i objektivan i zato premijer ne smije zloupotrebljavati svoju ustavnu moć da može smjenjivati glavnu državnu odvjetnicu, a to što se ona pravda pokazuje koliko se ona osjeća ugroženo i osjeća da mora udovoljtii premijeru”, rekao je Nobilo.

Ističe da premijer ne može o konkretnom slučaju razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom niti mu ona smije davati informacije o konkretnom slučaju. “On može općenito razgovarati o državnom odvjetništvu, o trendovima, ali o konkretnom predmetu ona ne smije ni s kim izvan državnoodvjetničke organizacije razgovarati. Ovo je preveniranje mogućih budućih uhićenja ministara i to se ne radi, to se ne smije raditi jer se na ovaj način pokazuje da se radi konkretni pritisak na glavnu državnu odvjetnicu od strane premijera o kojemu glavna državna odvjetnica ovisi”, rekao je Nobilo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.