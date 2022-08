Nobilo: Operacija je bila sofisticirana, a pranje novca je odrađeno amaterski

Podijeli:







Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je financijsku aferu u Ini za RTL. Jedan od petero privedenih u tom slučaju je i Josip Šurjak, šef Hrvatske odvjetničke komore (HOK).

“Neugodna je situacija ako bilo koji odvjetnik dođe u sukob sa zakonom i izloži se kaznenom progonu, a onda možete misliti što znači ako predsjednik Odvjetničke komore to učini i to u ovako spektakularnoj akciji. Ipak bih potegnuo ručnu i rekao da postoji osnovana sumnja.

Ne znamo u konačnici kako će se sve to raspetljati. Sve informacije koje imamo su šture i nedovoljne za dubinsku analizu. Došle su od jedne strane, DORH-a i policije i po prirodi stvari one trebaju učvrstiti tu kaznenu prijavu, prikazati u javnosti da se radi o snažnim dokazima. Kad smo u ovakvoj ranoj fazi, treba ocjenjivati, prevelika je afera da ne bi zauzimali stavove, ali uvijek treba sa zrnom soli i rezervom. Ti ljudi su tek osumnjičeni. Nakon Agrokora ovo je najveći kazneni postupak u smislu novčanog iznosa koji je otuđen. To na neki način pokazuje i da je kapitalizam zapadnog tipa došao u Hrvatsku”, rekao je Nobilo za RTL.

Upitan je li moguće da osumnjičeni nisu znali za postojanje Ureda za sprječavanje pranja novca, Nobilo odgovara da je to vrlo čudno jer je riječ o “vrlo sofisticiranoj operaciji”.

“Vidjelo se da netko tko poznaje kretanja na tržištu predviđa stvari i ulazi u ovaj posao. To je odrađeno profesionalno. Pranje novca je odrađeno amaterski. Ne možete nekoga tko ima redovnu penziju koja u Hrvatskoj nije velika odjednom zatrpati s toliko novca. Mora doći kontrola. Pravo je čudo, ako je to trajalo dvije godine, što ranije nije došla nikakva kontrola. To pokazuje i slabost sustava. Premda je sustav na kraju reagirao i koliko čujem blokirao 800 milijuna kuna. Tako da, ovdje postoji nada da će se obeštetiti oštećena tvrtka.

Uvijek se kod koruptivnih kaznenih djela koncentriramo na organe otkrivanja i progona. Međutim, da bi efikasno spriječili takva tijela, morate djelovati preventivno. Sustav donošenja odluka mora biti takav da sprječava donošenje odluka od strane jednog ili dva čovjeka. Očigledno je u Ini bio problem u upravljačkim strukturama. Zakazali su kontrolni organi koji moraju imati reviziju, Nadzorni odbor i ostale nadzorne organe kao i financijske institucije koje su morale takav pojačani tijek novca primijetiti”, kaže Nobilo.

Na pitanje hoće li se akcija dalje širiti, Nobilo odgovara da je u pitanju prevelik novac i da je uobičajeno da puno više ljudi sudjeluje u tome. “Možda je ova okolnost rasta cijena plina pomogla da taj novac postane velik. Možda nije bilo više ljudi uključeno, ali čudno mi je kako se u Ini može dogoditi takav nepovoljni ugovor. Trebalo bi istražiti je li puno više ljudi u pripremi te akcije bilo involvirano”, komentirao je Nobilo za RTL.

