Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Novom danu i komentirao optužnice koje su protiv hrvatskih pilota podignute na sudu u Srbiji.

Nobilo je rekao da se o optužnicama iz Srbije još uvijek ne zna ništa. “Znamo na koji se događaj odnosi, znamo koji su ljudi zahvaćeni, ali ne znamo na temelju kojih dokaza je optužnica napisana, a sada, vidim, i potvrđena”, rekao je odvjetnik.

Srbija na temelju svoga zakona o univerzalnoj jurisdikciji ima nadležnost za podizanje optužnice protiv pilota, objasnio je. “Naša strana prigovara Srbima za tu univerzalnu jurisdikciju, ali problem je što i Hrvatska ima univerzalnu jurisdikciju u svom kaznenom zakonu. Ima je i većina europskih zemalja. Koristi se vrlo restriktivno, u odnosu na one zemlje gdje postoji diktatura, gdje nema šanse da pravna država djeluje, tako da možemo reći daj e nekorektno što Srbija u odnosu na Hrvatsku koristi univerzalnu jurisdikciju. Ali Srbija ima strašan argument, da 27 godina nitko nije istražio ovaj zločin i utvrdio činjenice, pa ako ima elemenata, i procesuiranja. Ne samo to, na zahtjeve bosanskog tužiteljstva, na čijem se teritoriju sve i dogodilo, Hrvatska nije odgovarala. Teško možemo prigovarati Srbima za univerzalnu jurisdikciju, kad 27 godina nismo reagirali”, rekao je Nobilo.

Dodao je da se tek kad se pročita optužnica može vidjeti za što točno Srbija tereti pilote, nazvavši floskulama izjave da istraga u Haagu nije bila provedena, objasnivši da ona nije bila obuhvaćena ni u jednom predmetu. “Problem je što svi političari znaju da je politička optužnica, da je neosnovana, da nema dokaza, ali nitko nema saznanja o njoj, nismo je primili ni vidjeli. Mislim da se cijeloj priči u Hrvatskoj prišlo s krive strane. Moramo definirati o čemu se radi, a radi se o kazneno-pravnom postupku pa, ako je takav, makar imao snažne političke implikacije, moramo instrumentima kaznenog postupka tretirati taj slučaj”, rekao je Nobilo.

Upitnim je ocijenio i izjavu da će se pomoći pilotima.

“Ako politika kaže da će pomoći pilotima, meni je to upitno, oni mogu pomoći samo metodama kaznenog postupka. Ako ne priznate taj postupak, onda se Hrvatska ni direktno ni indirektno ne želi umiješati u taj postupak i pomoći pilotima”, rekao je Nobilo.

Istaknuo je da pilotima treba pomoći. “Sudi im se u odsutnosti, a i u Hrvatskoj se sudi u odsutnosti, a takva su suđenja od strane Europskog suda negativno ocijenjena, jer je to ipak povreda prava. Druga stvar, odvjetnici su po službenoj dužnosti. Svaka im čast, ali više vjerujem u plaćene odvjetnike, a koliko sam shvatio, piloti nemaju kontakta sa svojim odvjetnicima, to je strašna stvar. Ako možemo pomoći tim pilotima, ako postoje dokazi da oni nisu počinili zločin, a takvi postoje u državi, u MORH-u, oni mogu dati te dokaze, netko mora otići u arhive, napraviti istragu, saslušati ljude koji su radili u zrakoplovnim bazama, dakle – cijeli niz radnji koje predstavljaju klasičnu odvjetničku obranu treba napraviti u Hrvatskoj, povezati se s kolegama u Beogradu, tamo jednostavno angažirati odvjetnike koji će biti profesionalno plaćeni, država može snositi taj trošak i osigurati najbolju moguću obranu tim pilotima. To je pomoć pilotima, a ove floskule neka se pogledaju u ogledalo i neka pogledaju u povijest – to neće pomoći našim pilotima u tom postupku”, rekao je odvjetnik.

Što je najveći problem?

Najvećim problemom u Srbiji ocijenio je činjenicu da tamošnji predsjednik Aleksandar Vučić govori o optužnicama protiv hrvatskih pilota. “Srbijanska je politika očigledno shvatila da u rukama ima adut prema Hrvatskoj i neprimjereno je da predsjednik Vučić, koji je apsolutni autoritet u Srbiji u političkom smislu riječi ocjenjuje optužnicu. To može biti oblik pritiska na sud, ali taj sud za ratne zločine ima dosta dobru reputaciju. Hoće li izdržati ili ne, ostaje za vidjeti, ali pilotima može pomoći samo kvalitetna obrana. Bilo bi najbolje da Hrvatska preuzme taj predmet i da napravimo kvalitetno suđenje, to bi sigurno bilo objektivno kvalitetnije, međutim, Hrvatska tu nije adekvatno reagirala i bojim se da je sad kasno i da bi se to sad protumačilo kao opstruiranje procesa i Hrvatska je propustila reagirati kako je trebala”, rekao je Nobilo.

Što se tiče mogućnosti Srbije oko eventualnog izručenja pilota, Nobilo je rekao da europski uhidbeni nalog funkcionira samo unutar Europske unije, čija Srbija nije članica, dok ona može raspisati Interpolovu tjeralicu, ali da na zapadu jako loše gledaju na presude u odsutnosti.

Dogodi li se presuda hrvatskim pilotima u Srbiji, radi se o jednom od najstrašnijih zločina i ako se ona dogodi, to je velika ljaga na Hrvatsku, kaže Nobilo. “Ako nismo 27 godina to htjeli procesuirati, onda je to veliki problem za Hrvatsku i za njezino pravosuđe”, rekao je Nobilo.

“Moraju se proučiti sve okolnosti”

Ipak, kaže, moraju se proučiti sve okolnosti. Teoretski može biti i da nije bilo ratnog zločina, dodaje. “Ako se vojnici izmiješaju s civilima i djeluju, onda je cijela ta grupa legitimni vojni cilj, ma što mi mislili. Tu stvar treba dobro, dobro raščistiti. Teoretski može biti legitimni vojni cilj, a i ne mora. Ako nije bio vojni cilj, onda je taj zločin strašan po sebi, ali se može stavljati i u drugi kontekst, tjeranje Srba iz Hrvatske. Onda to ima težu i strašniju konotaciju”, rekao je odvjetnik.

Smatra da se Hrvatska treba uključiti. “Ako se ne umiješamo mi, hrvatska država, profesionalni branitelji angažirani od strane pilota, Srbija će suditi na temelju dokaza koje sad ima. Neće se oni previše truditi utvrđivati nijanse, detalje, istine. Ja bih volio da se naša strana snažno umiješa jer to je jedini način da se istina utvrdi. Treba se utvrditi istina, ako je zločin, mora se utvrditi istina, ako nije zločin, i to se mora utvrditi. Najgore je ovo što politika kaže, da je to politički postupak i da to ne priznajemo”, rekao je Nobilo, dodavši da obje strane imaju interes progoniti počinitelje kaznenih djela, bez obzira na politiku.

Nedopustivo je i neodgovorno, kaže, govoriti da je riječ o političkim optužnicama. “Ako prijetite državi koja je kandidat za Europsku uniju, koja je pokrenula pravni postupak, za koji je evidentno da su ljudi stradali, ne možete zloupotrijebiti svoju poziciju članice Europske unije, koja ima pravo veta, da bi državu zbog tog razloga blokirali. Kad se to tako otvoreno govori, mislim da se pravi šteta Hrvatske. Ne smije se zloupotrebljavati pravo u političke svrhe. To je temelj funkcioniranja pravne države”, rekao je Nobilo.

Komentirajući nove najavljene prijave protiv Davora Domazeta Loše i Pavla Miljavca, Nobilo je rekao da ne zna zbog čega bi oni uopće bili optuženi. “Oni su bili na previsokim pozicijama, da bi bili optuženi za konkretne zločine. Ako se ide u zloupotrebu, onda je to veliki problem”, rekao je Nobilo.

“Čudi me što nisu dokazi obuhvaćeni u ovoj optužnici, to je jedna cjelina, jedan događaj, otkud potreba za dodatnom optužnicom, bilo bi logično da je to sve obuhvaćeno. Mi moramo doći do činjenica, moramo doći do optužnice, do tih dokaza, to trebaju branitelji optuženika analizirati, država im mora staviti na raspolaganje arhive, svjedoke, i ići na zakonit način to riješiti. Ako nema dokaza, to se može srušiti”, rekao je Nobilo.

