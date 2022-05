Podijeli:







Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Novom danu i komentirao aktualne teme.

Na pitanje imaju li utemeljenja najave optužnica koje stižu iz Srbije o četvorici hrvatskih pilota, koje optužuju za ratni zločin, Nobilo je rekao da se prvo mora riješiti pitanje nadležnosti.

“Generalna nadležnost nije nepoznata kod nekih država u Europi, ali ona se koristi u ako su djela počinjena u zemlji u kojoj nije vladavina prava, a u Hrvatskoj, unatoč našim primjedbama, jest vladavina prava. Između europskih država, između onih koje smatraju da funkcioniraju po načelima vladavine prava, ne poteže se u pravilu generalna nadležnost. Po mjesnoj nadležnosti to bi bila BiH, po nadležnosti počinitelja i žrtava, to bi bila Hrvatska, jer su državljani Hrvatske i počinitelji i žrtve. Kad je došla optužnica iz Srbije, možemo se tome protiviti, reći da je Srbija bila agresor, da pokušava dominirati u Zapadnom Balkanu preko suđenja i pokazuje da je nadležna za teritorij Srbije i izvan njega,ali osnovna je stvar da naše moralno pravo za prigovaranje Srbiji slabi ako znamo da je ovaj zločin zaista počinjen, da su avioni hrvatske vojske zaista granatirali civilnu kolonu”, rekao je Nobilo.

Dodao je da Državno odvjetništvo u Republici Hrvatskoj u više od dvadeset godina nije napravilo valjanu istragu niti ikakav kazneni postupak. “Moramo početi od toga da smo mi u grijehu i da smo napravili propust i sad smo objektivno u problemu”, rekao je Nobilo.

Na pitanje što sad Hrvatska može napraviti, odvjetnik je rekao da je to teško reći. “Ako je to krenulo na beogradski sud, koji nije neozbiljan sud, ja mislim da Hrvatska mora pružiti pravnu pomoć tim našim pilotima na način da angažira odvjetnike, da im pruži svaku logističku pomoć u smislu prikupljanja dokumenata i svjedoka i da se pokušaju obraniti makar je to suđenje u odsutnosti. Ti vojnici, ako bi bili osuđeni, Hrvatska ih neće izručiti, to je gotovo sigurno, ali oni ne mogu putovati nigdje izvan Hrvatske”, rekao je Nobilo.

“U Europskoj uniji loše gledaju na suđenje u odsutnosti”

Presuda bi, ako bi stigla, mogla biti upućena kao međunarodni zahtjev za izručenje, ali tu postoji jedna mana, rekao je odvjetnik. “U Europskoj uniji loše gledaju na suđenje u odsutnosti, smatraju to povredom prava okrivljenika neke držav i imaju rezerve prema presudama koje se izriču u odsutnosti. Međutim, i Hrvatska je sudila u odsutnosti”, rekao je Nobilo.

“Najveći je problem u Hrvatskoj što nisu isti kriteriji za osumnjičenike za ratne zločine srpske nacionalnosti i za osumnjičenike za ratne zločine hrvatske nacionalnosti, nemamo iste kriterije i to nije dobro”, rekao je Nobilo.

Dodao je da više šanse ima da se prema Europskoj uniji Hrvatska postavi tako da se Srbiji ne dozvoli suđenje u odsutnosti. “Mislim da bismo tu mogli više postići i na taj način neutralizirati generalnu nadležnost Srbije”, rekao je.

“Premijer doživio traumu kad su mu hapsili ministra”

Komentirajući stanje u Državnom odvjetništvu, odnosno činjenici da je predsjednik Vlade, Andrej Plenković, rekao da je nazvao glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek, odvjetnik Nobilo ne misli da je to dobro. “Ja mislim da je premijer doživio traumu kad su mu hapsili Horvata, ministra za kojeg on očigledno nije znao i išao je prevenirati, međutim, ne ide to tako. On se pokušava izjednačiti s Milanovićem, ali njegova je pozicija drugačija. Zoran Milanović nema apsolutno nikakav utjecaj na DORH, izbor i rad glavnog državnog odvjetnika, a Plenković drži sve karte u rukama, može sutra preko parlamentarne većine smijeniti glavnu državnu odvjetnicu. Ona to zna i odnos ovisnosti prema premijeru je evidentan i objektivan i zato premijer ne smije zloupotrebljavati svoju ustavnu moć da može smjenjivati glavnu državnu odvjetnicu, a to što se ona pravda pokazuje koliko se ona osjeća ugroženo i osjeća da mora udovoljtii premijeru”, rekao je Nobilo.

Ističe da premijer ne može o konkretnom slučaju razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom niti mu ona smije davati informacije o konkretnom slučaju. “On može općenito razgovarati o državnom odvjetništvu, o trendovima, ali o konkretnom predmetu ona ne smije ni s kim izvan državnoodvjetničke organizacije razgovarati. Ovo je preveniranje mogućih budućih uhićenja ministara i to se ne radi, to se ne smije raditi jer se na ovaj način pokazuje da se radi konkretni pritisak na glavnu državnu odvjetnicu od strane premijera o kojemu glavna državna odvjetnica ovisi”, rekao je Nobilo.

