Nobilo: HDZ negira temeljnu Tuđmanovu postavku, navrjednije što je dao politici

Podijeli:







Izvor: N1

Zahtjev za pomilovanjem bivših čelnika Udbe Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koji je u javnosti podigao veliku buru, u Novom danu komentirao je odvjetnik dvojice osuđenika Anto Nobilo.

Tko je zapravo naručitelj i tko je pripremao pismo generala? Iz HDZ-a tvrde da je to “orkestrirana akcija” u komunikaciji predsjednika Zorana Milanovića i odvjetnika Nobila. On takve optužbe odbacuje.

VEZANE VIJESTI Rojs u studiju N1 pokazivao dokumente: Treba lustrirati HDZ, tu je najveće zlo “Nijedna država ne izručuje svoje prve obavještajce, to smo učinili samo mi”

“Apsolutno ne. Ja sam napravio teze pisma, faktički. Generali su tražili da napravim blažu varijantu, prva je bila tvrđa. Onda sam napravio blažu i to pismo je potpisano. Predsjednik je vidio pismo onog momenta kad je otvorio pismo u utorak, kada mu je došlo. Ja sam imao kontakt samo s jednim generalom i nijednim drugim. Točno je što kaže Rojs, mi se nismo ni vidjetli”, kaže Nobilo.

Ne zna koji su generali bili prvi potpisnici pisma jer mu je stiglo pismo s potpisom sedam generala.

“HDZ smatra da braniteljska populacija ekskluzivno pripada njima i onda je došao šok”

Nobilo smatra da teza o “orkestriranoj akciji” nema pun oveze sa samim pomilovanjem, nego ima veze s politikom.

“HDZ smatra da je braniteljska populacija, a pogotovo generali i to top genreali kojisu potpisali pismo, njihov teritorij, njihova izborna baza za koju oni već 30 godina smatraju da kontroliraju. Medvedova jedina uloga i dužnost je držati kontakt s braniteljskom populacijom. Njih ima 500.000 tu su njihove obitelji, to je ozbiljna baza. I došlo je do šoka u HDZ-u kad su vidjeli da su lideri te populacije za koju oni smatraju da ekskluzivno pripada HDZ-u potpisali pismo. To je za njih bio šok. Oni znaju da nemam kontakte s generalima, da se ne bavim politikom, jedino objašnjenje, u strahu su velike oči, ‘predsjednik kao jedini djelatni lider, faktički lider opozicije utrčao je u izbornu bazu i organizirao pisanje pisma u svrhu pomilovanja. Ako je to sad napravio, to može ponoviti u izborima i gdje je onda HDZ’. Tu je nastala panika, to nema veze s pomilovanjem”, rekao je Nobilo.

“Druga politička panika nastala je tako što je HDZ preko 30 godina kroz razne lidere udruga stvarao narativ da su Tuđman i HDZ stvorili i obranili Hrvatsku i oni imaju ekskluzivno povijesnu zaslugu za to. U tom narativu oni prešućuju da su svi branili Hrvatsku. Negiraju Tuđmanovu temeljnu politiku, koji je okupio sve strukture, profile društva u obrani Hrvatske. Pošto su svi Hrvati su prvi put u povijesti bili na istoj strani, mi smo mogli pobijediti. Tu temeljnu Tuđmanovu postavku i najvrjednije što je Tuđman dao u politici HDZ negira i ide sektaški ‘mi smo to napravili’. I sad je došao šok”, dodao je odvjetnik.

Nobilo se ne slaže s tvrdnjama da ovo pismo i zahtjev razaraju društvo i odnose među generalima i u javnosti. “Sve je to napumpano i izmišljeno jer se HDZ uplašio Meni je sve to apsurd, da premijer govori da sudjelujem u slikama kojima se želi podijeliti HDZ i okrenuti dio braniteljske populacije protiv njih. Ovo je obična odvjetnička aktivnost”, kaže Nobilo.

“Plenković kaže da se želi podijeliti HDZ i branitelje. To je ključ, oni misle da imaju ekskluzivitet na branitelje. To što on hoće je jednoumlje, suprotno tome je otvoreno, demokratsko društvo”, rekao je Nobilo.

Ponovio je da lustracija nije moguća, da je između ostalog i biologija učinila svoje.

Što bi kao odvjetnik savjetovao nekome iz javnog života koga netko optuži da je bio djelatnik ili suradnik Udbe?

“Ako je zaista bio, onda je to istinita činjenica, onda se tu ne može ništa napraviti. Ja osobno znam barem 10 istaknutih javnih osoba, svi su na desnom biračkom spektru i svi su zaista bili doušnici Udbe i čak im ne smeta to u političkom životu”, odgovorio je Nobilo.

Formalni zahtjev za pomilovanjem predan je Ministarstvu pravosuša.

“Tu prestaje moja neka ingerencija. Ja sam to predao, oni bi trebali prikupiti potrebne podatke koje nalaže zakon i onda cijeli taj dosje dostaviti predsjedniku. Ministar je rekao da će to trajati tri-četiri mjeseca iako ja ne vidim koji bi to trebao biti posao, ali ja ne sudjelujem u tome”, rekao je Nobilo, dodajući da predsjednik odluku može donijeti i prije nego dobije dosje, ali bi imao političkih problema.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.