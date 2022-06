Njemački se mediji raspisali o uvođenju eura u Hrvatskoj

Podijeli:







Odluka Europske komisije da Hrvatska ispunjava uvjete za uvođenje eura važna je i Nijemcima. Tabloid Bild ju je stavio na naslovnicu. A o tomu pišu i brojni drugi mediji.

„Dobra vijest za sve koji putuju u Hrvatsku”, piše Bild koji već u nadnaslovu naglašava da neće više biti nevolja s promjenom eura u kune. Objašnjava se da je Komisija, među ostalim, pratila „inflaciju i stabilnost mjenjačkih tečajeva” te da Hrvatska ispunjava kriterije. Navodi da je isto zaključila i Europska središnja banka te prenosi izjavu predsjednice Komisije Ursule von der Leyen koja je rekla da će uvođenje eura ojačati hrvatsko gospodarstvo, ali i da će pristup Hrvatske ojačati euro.

Frankfurter Allgemeine Zeitung posvetio je hrvatskom uvođenju eura dva članka. U jednom se podsjeća da je i Europska središnja banka kao i Europska komisija utvrdila da Hrvatska ispunjava kriterije za uvođenje eura te da će o tome odlučiti ministri financija EU-a, nakon što se o tome očituju i predsjednici država i vlada EU-a i Europski parlament i Europska središnja banka, piše Deutsche Welle.

U komentaru objavljenom u gospodarskom dijelu FAZ-a naglašava se da je Europska komisija „već često znala ekonomske podatke prilagoditi političkim željama”.

“Takva želja je hrvatsko uvođenje eura 1. siječnja 2023., koje sad Komisija preporučuje. Pritom ona prilično samovoljno postupa s konvergencijskim kriterijima Maastriškog ugovora. Svim ne-euro-državama (osim posebnog slučaja Rumunjske) ona atestira da ispunjavaju kriterije stabilnosti državnog proračuna – s čudnim argumentom, da je pakt stabilnosti stavljen izvan snage te da nema ničega što bi one mogle kršiti. U hrvatskom slučaju ona se osim toga ne zanima za to da zaduženje iznosi oko 75 posto BDP-a, znatno više od 60 posto propisanih u Maastrichtu. To ignoriranje ima svoje uzore: Italija i Belgija su 1998. primljene u monetarnu uniju kao zemlje osnivačice unatoč velikom zaduženju, jer su one nekako pripadale u taj krug”, podsjeća Frankfurter Allgemeine Zeitung.

I dnevnik za gospodarska pitanja Handelsblatt naglašava da su ESB i Europska komisija utvrdili da Hrvatska ispunjava kriterije za uvođenje eura te da ona može od iduće godine postati 20. članica eurozone.

Podsjeća da su se „sve članice EU-a osim Danske ugovorno obvezale da će jednog dana uvesti zajedničku valutu. Ali, vlade mogu same odrediti tempo. Švedska se, primjerice, do danas drži svoje krune. I u istočnoj Europi se nekim vladama ne žuri s uvođenjem eura jer cijene prednosti neovisne novčarske politike”, naglašava Handelsblatt.

I brojni drugi njemački mediji (ARD, ZDF, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, …) prenijeli su vijest o zelenom svjetlu ESB-a i Europske komisije za hrvatsko uvođenje eura.

