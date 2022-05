Podijeli:







Izvor: N1

Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke - reformisti, komentirao je u N1 Newsroomu pitanje položaja Hrvata u BiH, inflaciju, ali i energetsku (ne)ovisnost Hrvatske.

Ne sumnja da će se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održati, odnosno da će premijer Andrej Plenković pristati na to, a na pitanje zašto ona nije održana do sada, Čačić odgovara:

“Naravno, postoje stvari koje se znaju javno, a postoje i stvari koje su malo ispod površine. Imam neke informacije, ali stvar nije crno bijela. Niti je to krivica predsjednika RH, a niti predsjednika Vlade. Obojica su tome doprinijela.”

Upitan opravdava li cilj sredstvo u slučaju bojkota Finske i Švedske pri ulasku u NATO, što najavljuje predsjednik RH Zoran Milanović, Čačić je kazao da je to u politici često, ali da se on ne slaže s tim.

“Svjestan sam da su Hrvati u BiH daleko najvažnija nacionalna tema nakon formiranja samostalne hrvatske države. Najveća smo manjina i u Austriji i Mađarskoj, nismo zanemarivi niti u Srbiji, ali u BiH smo konstitutivni narod. Činjenica je da je BiH svjesno kreirana kao nefunkcionalna država. Tuđman je prihvatio da stanemo pred Banjom Lukom, prihvatio je Dayton, možda i zbog grižnje savjesti u odnosu prema Bošnjacima u svoje vrijeme. Imao je grešaka, ali i zasluga za opstanak BiH. Mi smo sada u situaciji da postoji ozbiljna mogućnost da nakon ovih izbora prestanemo postojati kao politički faktor”, kazao je Čačić, kojemu su razumljive najave Hrvatskog narodnog sabora o mogućnosti stvaranja neke varijante trećeg entiteta.

“Pa naravno. Kada vas tjeraju i tjeraju, postoje točke gdje nema alternative”, dodao je.

Kazao je i da Milanović izriče stvari tvrdo, grubo, brutalno, na način koji ne vodi dobrom, ali da je sada tema otvorena na puno dramatičniji način nego što je dosad bila.

“Milanović je htio to istaknuti, po meni je to učinio na krivi način. Finska i Švedska ne mogu biti predmet ove igre. Na taj način se sigurno ne mogu stvari riješiti. Razumijem namjeru, ne podržavam način. Tema je važna i mora biti otvorena. Ako stvari nastave kao što su Bošnjaci mislili da mogu i još uvijek misle da mogu, dovest će cjelinu Hrvatskog narodnog sabora i HDZ do nečega do čega oni dosad nisu bili spremni ići, a to je da se ozbiljno otvori tema trećeg entiteta”, smatra Čačić.

Inflacija će se ispuhati

Rekao je i da je inflacija očekivano počela rasti.

“Pumpanje novca kao posljedica pandemije, prekid lanaca opskrbe, pad BDP-a, plaćanje ljudi da ne rade – naravno da je sve to omogućilo inflaciju. Nakon helikopterskog bacanja novca, negdje se kroz neku realnu vrijednost mora vratiti što je bačeno. To će ispuhati kroz neko vrijeme”, kazao je.

Vjeruje da ćemo biti na sigurnije tlu kada uđemo u eurozonu.

“Za nas je najveći problem da ne uđemo u zonu stagflacije – stagnacija i inflacija. O tome sam govorio na sastanku i ljudi su me razumjeli. Aposlutno tu plešemo po rubu, o tome govorim stalno. Mi smo država koja uspješno pluta na razini 80 posto financiranja za sve investicije u ovoj zemlji. Ali kada stvari stanu, bilo bi dobro da država preuzme svoju ulogu i da pokrene investicije o kojima govorimo. U tom smislu je strahovito važna promjena ministra gospodarstva, kad već nemamo potpredsjednika za gospodarstvo da kreira politiku. Marić je toga svjestan, ali njegova uloga je drugačija, on je ministar financija. Dakle, pokrenuti velike investicijske cikluse – Jadransko-jonski plinovod, HE Dubrovnik 2…”, rekao je, ističući da investitori nisu upitni.

“Ovdje nam nitko niti ne treba. Na Jadransko-jonskom imamo 600 milijuna koje nam je Europa već nudila pa nismo napravili jer su jedni bili na godišnjem, drugi nisu htjeli, treći se nisu odlučili. Žali Bože komentara, strašno! Sad je vrijeme”, dodao je.

Plin je Inin, a Ina nije naša

Govoreći o plinu koji se crpi u Hrvatskoj, rekao je:

“To brbljanje koje smo slušali od predstavnika Vlade da smo mi tu gotovo bez brige jer nam LNG terminal omogućuje našu potrošnju, o tome sam već govorio i potpuno jasno razotrkio. Prvo, naš plin nije naš, tih 30 do 40 posto nisu naši, oni su Inini, a Ina nije naša. Ona kad je platila koncesiju, plin je njezin i može s njim što hoće. Osim ako zbog inzvanrednih mjera donesemo odluke da to spriječimo, ali to ima druge posljedice.”

Dodao je da na LNG terminalu imamo našeg HEP-ovog i JANAF-ovog zakupa.

“Taj stav opozicije protiv LNG-a je bio glup i štetan. Nitko nije ništa napravio niti za vrijeme Milanovićeve, niti Oreškovićeve, niti Plenkovićeve, a onda su Amerikanci naredili – dosta zafrkancije, izvolite napraviti plutajući LNG. To je krajnje jednostavno, ne može biti gluplje. Onda smo to nekako napravili, pri čemu su se gospođa Ahmetović i neki podigli na noge. A zamislite da ga nemamo?”, rekao je Čačić.

Vjeruje da krajnje vrijeme da otvorimo temu koja se izgubila “od Vrdoljaka dalje”. Pravo rješenje vidi u kopnenom LNG-u.

“Ja sam s poljskom vladom potpisao ugovor da povežemo Svinjoušće na sjeveru i Krk. Imamo rješenja za plin koja možemo napraviti u dvije do tri godine”, zaključio je.

