Izvor: N1

Mostov Nikola Grmoja gostovao je u Novom danu i komentirao akciju ujedinjene oporbe oko pljačke Ine.

Upitan što je cilj današnjeg okupljanja oporbe, Grmoja je rekao da su uspjeli nadigrati Gordana Jandrokovića i Andreja Plenkovića, koji nisu htjeli sazvati sjednicu Sabora da se ne bi raspravljalo o “ovoj epskoj pljački u Ini”.

“Činjenica da naši građani dobivaju ogromne račune za energente i jasno je da kroz te račune plaćaju lopovsku maržu. Meni nije jasno kako naš premijer misli da će građani prihvatiti ovu ogromnu aferu. Mi svakih tjedan dana imamo novu aferu, i to od ključnih ministara. Ovo je nevjerojatan niz afera koji zapljuskuje građane”, rekao je Grmoja.

“Ovdje nije pitanje je li Andrej Plenković znao što se događa u Ini, je li povezan s ovim ljudima, to ne možemo znati, postoje indicije da su ljudi bliski Andreju Plenkoviću uključeni u ovo, od ministra Ćorića, a to ćemo tek saznati, ali definitivno postoji politička odgovornost. Zamislite da se u nekoj europskoj zemlju, u jeku energetske krize, iz kompanije u kojoj država ima udjele nestanu milijuni”, rekao je Grmoja.

Do otkrića ove afere došlo je zbog uvođenja eura, jer je taj silni novac trebalo konvertirati, kazao je.

“Konkretan cilj je da govorimo o tome da se u jeku energetske krize potkrada jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija hrvatska energetska kompanija. Uvjeren sam da se ovo ne događa samo u Ini, nego i u HEP-u i u svim javnim kompanijama. Potkradaju se hrvatski građani, dok istovremeno dobivaju ogromne račune za plin i električnu energiju”, rekao je Grmoja o cilju akcije oporbe.

“Oporba je svojom snagom u Saboru danas nadigrala Vladu i zbog toga je Plenković nervozan”, rekao je Grmoja, dodavši da su pokazali da se mogu ujediniti kad je u pitanju interes hrvatskih građana.

Sjednica će izgledati kao normalna sjednica Sabora, rekao je, dodavši da je podpredsjednici Sabora predsjedati sjednicom te da će se govoriti o pljački Ine i rastu cijena energenata, nakon čega će se povući da bi donijeli zaključke, koji će se izglasati i predati Vladi Republike Hrvatske.

“Nismo predvidjeli replike, ali svatko će u svojih 10 minuta moći iznijeti svoje mišljenje”, rekao je Grmoja.

“Postoji jedinstven stav da je dosta pljačke, da je dosta Plenkovićeve korumpirane klike i ja sam uvjeren da će građani u subotu poslati poruku Plenkoviću i većini”, rekao je Grmoja.

Pronašli su model i način kako da sve bude poslovnički i nisu htjeli ići mimo poslovnika i predviđene procedure. “Tražili smo legalan i legitiman način da se raspravlja o ovoj temi”, rekao je.

Što se tiče prosvjeda koji je najavljen za subotu, Most, rekao je Grmoja, stoji iza poziva na prosvjed, ali ne stoji iza organizacije samoga prosvjeda. “Zahtjevi su raspuštanje Vlade, raspisivanje izbora i raspisivanje ukradenih referenduma. To podržavam. A kakvi će govori biti, pa ne moram se ja kad negdje dođem slagati sa svime što će biti rečeno, ali imamo jedinstven stav prema korupciji i tome trebamo konačno reći dosta”, rekao je Grmoja.

Nitko, kaže, na prosvjed neće doći zato što ih je pozvao organizator ili on, nego zato što žele poslati poruku. “Nama ne treba kaos, ne treba nam nasilje, ne treba nam uništavanje naših institucija, nego nam treba demokracija i pluralno društvo, gdje svatko može reći svoj stav, bez vrijeđanja i bez poziva na nasilje. To je nešto što Most nikada neće opravdati”, rekao je Grmoja.

Cilj oporbe je raspisivanje novih izbora. “Jasno je da mi želimo da ova Vlada ode i da opozicija preuzme opoziciju. Tu nema ništa sporno”, dodao je.

Ljudi su siti korupcije, kaže mostovac. “Kako je moguće da ova ekipa iz Ine ima toliko nekretnina, da im nitko iz Porezne uprave nije došao na vrata i pitao odakle sav taj novac?”, upitao je Grmoja.

“Ovakav HDZ mora barem na osam godina otići u oporbu”, smatra mostovac.

Upitan vidi li Most na čelu države, Grmoja je rekao da vidi političku realnost jer su Mostu i ranije prognozirali propast, ali su uspjeli ući u Sabor, a bili su i dio Vlade. “Sve ankete pokazuju da je jedina politička opcija koja snažnije raste upravo Most i kad gledam naš klub zastupnika, vidim niz jakih ličnosti koji bi mogli biti kandidati za premijera”, rekao je Grmoja.

Na pitanje je li Most reagirao na femicid u Hrvatskoj, Grmoja je rekao da Most cijelo vrijeme reagira, ali da na posljednji slučaj femicida nisu reagirali.

Što se tiče pobačaja, Grmoja je rekao da je njegov stav pro life, ali da je Ustavni sud rekao da pobačaj ne može biti zabranjen. “To nije rigidna desnica. Most je moderni desni centar”, rekao je Grmoja.

