Izvor: N1

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u Novom danu je komentirala zahtjev za pomilovanjem Perkovića i Mustača.

Prokomentirala je tezu da bi predsjednik Tuđman pomilovao Zdravka Mustača i Josipa Perkovića.

“Tuđman je osobno pozvao Perkovića i Mustača da se priključe stvaranju države”

“Kada je riječ o Petraču i Mustaču napravio bi drugačije poteze od dosadašnjih Vlada i predsjednika. Ipak je on osobno pozvao te ljude da se priključe stvaranju države. Odazvali se se devedesete, pomogli su u kreiranju obavještajnog sustava RH, pomogli su u blokiranju obavještajnih napada na Hrvatsku i svoje iskustvo stavili na raspolaganje novoj državi. Tuđman je znao tko su ti ljudi i pozvao ih je, kao što je pozvao i generale i druge”, kazala je.

Rekla je da su krajem devedesetih stigle diplomatske informacije da se vode procesi protiv Perkovića i Mustača. “Tuđman ih sigurno ne bi izručio”, istaknula je Škare Ožbolt.

“DORH je nakon postupka u Hrvatskoj odbacio optužbe, no njih su na kraju izručili Njemačkoj gdje je bilo suđenje, ali nisu saslušani ključni svjedoci da se vidi tko je bio naručitelj ubojstva. Nitko ne skriva ubojstva, ali predsjednik bi osobno tražio da se postupak provede u RH”, dodala je.

“Ostavljamo dojam da nismo sposobni suditi u Hrvatskoj, a jesmo i možemo”

Osvrnula se i na inicijativu predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića da se preispita praksu izručivanja i stav da ne bismo trebali izručivati više od drugih država EU-a.

“Kada je riječ o izručenjima i europskom uhidbenom nalogu tu nemate što, kad dobijete nalog vi postupate po nalogu, dio smo EU-a. Hrvatska ima percepciju da njeno pravosuđe može sve tolerirati. I sami smo to pokazali kada smo izručili svoje prve obavještajce, to nijedna država ne radi, to smo napravili mi. To ostavlja dojam da nismo sposobni suditi im u Hrvatskoj, a jesmo i možemo”, rekla je bivša ministrica pravosuđa.

Istaknula je kako svaki čovjek u ovoj zemlji ima pravo na pomilovanje. “Hoće li do pomilovanja doći, o tome odlučuje predsjednik države.

